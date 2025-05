Guti sorprèn tothom: Així ha felicitat la Lliga al Barça

La rivalitat històrica entre el Real Madrid i el FC Barcelona sempre deixa moments únics, especialment quan un dels equips aconsegueix conquerir un títol. Aquest any no ha estat una excepció i, després de proclamar-se campió de LaLiga l'elenc culé en un derbi regional carregat de tensió, les reaccions no s'han fet esperar. Però entre totes, una felicitació va destacar especialment, no per lo efusiva, sinó per la seva peculiaritat.

Guti, entre madridisme i sinceritat

José María Gutiérrez 'Guti', exjugador madridista i col·laborador habitual de El Chiringuito de Jugones, s'ha caracteritzat sempre per expressar les seves opinions sense filtres, amb una sinceritat que sovint frega l'incòmode. En aquesta ocasió, fidel al seu estil, ha sorprès amb una escueta felicitació a l'etern rival després del triomf blaugrana a Cornellà-El Prat.

Durant el programa emès just després de l'Espanyol-Barça, Guti va protagonitzar un d'aquests moments televisius que ràpidament es viralitzen a xarxes socials. Mirant amb ironia a càmera i sense massa emoció, va llançar una breu felicitació: "Felicidades". Però, fidel al seu estil provocador, va afegir immediatament després: "Què bé em queda aquesta perilla, eh. Què gran em faig cada vegada que em veig...".

| FCB

La seva particular manera de felicitar als culés no va passar desapercebuda per a ningú. Entre ironia, resignació i humor, Guti va fer gala del seu particular estil, sabent perfectament que la seva reacció aixecaria enrenou i rialles per igual entre aficionats i espectadors.

LaLiga torna a tenyir-se de blaugrana

La victòria del FC Barcelona davant el RCD Espanyol a l'RCDE Stadium va tenir més repercussions de les habituals. Els blaugranes, que arribaven al partit sabent que una victòria suposava proclamar-se campions, van haver de lluitar fins a l'últim sospir en un partit amb molta tensió, tant dins com fora del camp.

La tarda havia començat marcada per un greu incident als voltants de l'estadi. Un atropellament massiu va deixar fins a 14 ferits, la majoria pertanyents a la Curva de l'Espanyol, provocant que els aficionats exigissin la suspensió del partit. Finalment, davant la negativa de LaLiga i com a protesta, el grup d'animació local va decidir no animar en cap moment, creant una atmosfera estranya, silenciosa i incòmoda durant el partit.

Malgrat l'ambient fred, el partit va ser intens i disputat. L'Espanyol va mostrar la seva millor cara i va tenir diverses ocasions clares per avançar-se, encara que la falta de punteria i la solvència defensiva blaugrana van mantenir el marcador a zero fins ben entrada la segona part.

Va ser llavors quan l'estrella emergent del Barça, Lamine Yamal, va trencar el partit amb un autèntic golàs des de fora de l'àrea, col·locant la pilota a la mateixa esquadra. El jove talent culé va tornar a demostrar per què és considerat un dels jugadors amb més futur del futbol europeu. Ja en temps afegit, Fermín López va sentenciar definitivament amb el segon gol, segellant el títol de lliga.

Amb el xiulet final, el FC Barcelona tenia motius sobrers per festejar un títol merescut, però el seu tècnic, Hansi Flick, va intervenir ràpidament. Conscient del precedent ocorregut fa dues temporades en aquest mateix escenari, quan ultres de l'Espanyol van envair el camp per impedir la celebració culé, Flick va decidir tallar ràpidament l'eufòria i va enviar els seus jugadors al vestidor per evitar tensions innecessàries.