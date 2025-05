Dani Senabre deixa sense paraules l'Espanyol després de la Lliga del Barça: 'Zero...'

El FC Barcelona es va proclamar campió de LaLiga 2024-25 a l'RCDE Stadium, un escenari simbòlic que ja havia estat testimoni d'una altra celebració culer anys enrere. Aquesta vegada, el conjunt dirigit per Hansi Flick va tornar a celebrar un campionat a casa del rival ciutadà, l'Espanyol, amb un partit sòlid, decidit per un golàs de Lamine Yamal i sentenciat en el temps afegit per Fermín López.

Però l'alegria blaugrana es va veure embrutada per una sèrie de comportaments lamentables que han generat un intens debat a les xarxes socials i mitjans de comunicació.

Una celebració enterbolida per la ràbia

Només xiular el final, l'ambient a Cornellà va canviar completament. Les imatges dels jugadors de l'Espanyol empenyent, encarant i insultant els del Barça mentre aquests celebraven la conquesta del títol van començar a circular per tot arreu. Segons nombrosos testimonis, diversos futbolistes pericos van perdre els nervis després de la derrota.

| XCatalunya, El Chiringuito

Però l'espectacle no va acabar aquí. De sobte, els aspersors de la gespa es van activar. Una escena que recorda vells temps, com aquella famosa nit a Stamford Bridge, i que va ser interpretada com un intent deliberat de desallotjar els jugadors del Barça mentre celebraven. La imatge de Pedri, Raphinha o Yamal xops intentant abraçar-se enmig de l'aigua s'ha fet viral, però no per la seva èpica, sinó pel vergonyós de la situació.

| XCatalunya, El Chiringuito

Insults, objectes i zero fair play

El periodista esportiu Dani Senabre, habitual en mitjans catalans i conegut per la seva claredat d'opinions, va ser un dels primers a denunciar l'actitud de l'Espanyol. Al seu compte de X (Twitter), va escriure:

“Els jugadors de l'Espanyol empenyent i insultant els del Barça. Els aspersors en marxa. Imatge miserable de l'Espanyol. Zero sorpresa.” Minuts després, va afegir un altre missatge breu però contundent: “I llançament d'objectes.”

Els testimonis coincideixen. Des de la graderia es van llançar ampolles, encenedors i fins i tot algun seient de plàstic cap a la zona on celebraven els culers. Les forces de seguretat es van veure obligades a intervenir per evitar que el caos anés a més. Afortunadament, no es van reportar ferits, però la tensió va ser evident.

Un comportament repetit i condemnat

No és la primera vegada que es viuen episodis tensos entre Espanyol i Barça, especialment quan els blaugranes es proclamen campions en feu perico. Malgrat això, aquesta vegada hi ha hagut una sensació generalitzada que el club blanc-i-blau va creuar diverses línies.

Des de l'entorn del Barça s'ha preferit no entrar en polèmiques, encara que diversos jugadors van deixar caure a zona mixta el seu malestar per la rebuda i el final de l'encontre. Un d'ells, Marc Guiu, va dir als mitjans: “Celebrar un títol mai no hauria de ser motiu de violència. No ho entenc.”

El silenci del club blanc-i-blau

Per ara, l'RCD Espanyol no ha emès un comunicat oficial sobre el que ha passat. Ni per justificar, ni per condemnar. Només s'han limitat a remarcar que el partit ha estat “intens” i que “les emocions estaven a flor de pell”. Però en el món del futbol, molts esperaven alguna cosa més.

El Comitè de Competició podria intervenir si l'acta arbitral reflecteix incidents greus. De moment, se sap que el col·legiat va recollir l'expulsió directa de Cabrera per agressió a Lamine Yamal, i alguns dels altercats posteriors.

I al final, el més trist de la nit…

Més enllà del resultat o del títol, el que més ha dolgut a molts aficionats ha estat la incapacitat de l'Espanyol d'encaixar la derrota amb dignitat. Perquè com va escriure Dani Senabre amb ironia i resignació en el seu tuit final, el que es va viure ahir a la nit no va sorprendre ningú: “Zero sorpresa.”