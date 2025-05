Atropellament massiu durant el Barça-Espanyol: Més de 10 ferits

La prèvia del derbi entre l'Espanyol i el FC Barcelona es va veure eclipsada per un greu incident que va tenir lloc als voltants de l'RCDE Stadium. A falta de poc més d'una hora per a l'inici de l'encontre, un vehicle va atropellar un grup d'aficionats que esperaven l'arribada de l'autocar de l'equip perico. El caos i la tensió van regnar durant diversos minuts en un dels accessos més transitats de l'estadi.

El succés va generar una gran preocupació entre els assistents a l'encontre, que en aquell moment es trobaven en plena efervescència per l'ambient del partit. Ràpidament, els serveis d'emergència van activar un dispositiu especial per atendre els ferits i controlar la situació. Diverses ambulàncies van ser desplaçades al lloc dels fets, i els Mossos d'Esquadra van prendre el control del perímetre afectat per facilitar la tasca dels sanitaris.

Un accident, no un atemptat

Des del primer moment, es va descartar qualsevol motivació terrorista o criminal. Els Mossos van indicar que es tractava d'un accident de trànsit provocat per la pèrdua de control del vehicle, conduït per una dona que circulava per la zona. Tot i l'aparatós desenllaç, els primers informes apuntaven que cap dels ferits presentava lesions de gravetat.

El FC Barcelona i l'RCD Espanyol, mitjançant megafonia i missatges oficials, van tranquil·litzar els assistents minuts abans que comencés el partit. El club blanc-i-blau va confirmar que tots els afectats estaven sent atesos i que la situació estava controlada. L'estadi, ple per a l'ocasió, va reaccionar amb aplaudiments de suport quan es va comunicar que no hi havia ferits greus.

Una jornada esportiva marcada per la tragèdia

La jornada 36 de LaLiga EA Sports prometia emocions fortes. El FC Barcelona, amb el títol gairebé a la butxaca, s'enfrontava al seu etern rival en un derbi que, a més del simbòlic, tenia implicacions esportives molt serioses. L'Espanyol, per la seva banda, lluitava per la permanència, cosa que feia de l'encontre un dels més tensos de la temporada.

Intervenció sanitària eficaç

El desplegament mèdic va ser clau per evitar un desenllaç pitjor. Fins a set ambulàncies es van mobilitzar per tractar els afectats amb rapidesa i eficàcia. Segons fonts del cos policial i de l'Espanyol, els ferits van ser tractats in situ o traslladats a centres sanitaris propers per a una revisió més exhaustiva. En tots els casos, les lesions eren lleus: contusions, esquinços i algunes ferides superficials per l'impacte i la caiguda.

La conductora, que va patir un atac d'ansietat després de l'accident, també va ser atesa i està col·laborant en la investigació. Segons els Mossos, tot apunta a un error humà sense intenció premeditada.

Balanç final del succés

L'incident, que va mantenir en suspens tota l'afició catalana, ha deixat una xifra concreta que posa dimensió a l'ensurt: tretze persones van resultar ferides, totes de caràcter lleu, en aquest atropellament múltiple que podria haver tingut conseqüències molt més greus. Afortunadament, la ràpida resposta dels serveis d'emergència i el comportament exemplar del públic van evitar una tragèdia major.