Guti sorprende a todos: Así ha felicitado la Liga al Barça

La rivalidad histórica entre el Real Madrid y el FC Barcelona siempre deja momentos únicos, especialmente cuando uno de los equipos logra conquistar un título. Este año no ha sido una excepción y, tras proclamarse campeón de LaLiga el elenco culé en un derbi regional cargado de tensión, las reacciones no se han hecho esperar. Pero entre todas, una felicitación destacó especialmente, no por lo efusiva, sino por su peculiaridad.

Guti, entre madridismo y sinceridad

José María Gutiérrez 'Guti', exjugador madridista y colaborador habitual de El Chiringuito de Jugones, se ha caracterizado siempre por expresar sus opiniones sin filtros, con una sinceridad que a menudo roza lo incómodo. En esta ocasión, fiel a su estilo, ha sorprendido con una escueta felicitación al eterno rival tras el triunfo azulgrana en Cornellà-El Prat.

Durante el programa emitido justo después del Espanyol-Barça, Guti protagonizó uno de esos momentos televisivos que rápidamente se viralizan en redes sociales. Mirando con ironía a cámara y sin demasiada emoción, lanzó una breve felicitación: "Felicidades". Pero, fiel a su estilo provocador, añadió inmediatamente después: "Qué bien me queda esta perilla, eh. Qué mayor me hago cada vez que me veo…".

| FCB

Su particular manera de felicitar a los culés no pasó desapercibida para nadie. Entre ironía, resignación y humor, Guti hizo gala de su particular estilo, sabiendo perfectamente que su reacción levantaría revuelo y risas por igual entre aficionados y espectadores.

LaLiga vuelve a teñirse de azulgrana

La victoria del FC Barcelona ante el RCD Espanyol en el RCDE Stadium tuvo más repercusiones de las habituales. Los azulgranas, que llegaban al encuentro sabiendo que una victoria suponía proclamarse campeones, tuvieron que pelear hasta el último suspiro en un partido con mucha tensión, tanto dentro como fuera del campo.

La tarde había comenzado marcada por un grave incidente en los alrededores del estadio. Un atropello masivo dejó hasta 14 heridos, la mayoría pertenecientes a la Curva del Espanyol, provocando que los aficionados exigieran la suspensión del partido. Finalmente, ante la negativa de LaLiga y como protesta, el grupo de animación local decidió no alentar en ningún momento, creando una atmósfera extraña, silenciosa e incómoda durante el encuentro.

Pese al ambiente frío, el partido fue intenso y disputado. El Espanyol mostró su mejor cara y tuvo varias ocasiones claras para adelantarse, aunque la falta de puntería y la solvencia defensiva azulgrana mantuvieron el marcador a cero hasta bien entrada la segunda parte.

Fue entonces cuando la estrella emergente del Barça, Lamine Yamal, rompió el partido con un auténtico golazo desde fuera del área, colocando el balón en la misma escuadra. El joven talento culé volvió a demostrar por qué es considerado uno de los jugadores con mayor futuro del fútbol europeo. Ya en tiempo añadido, Fermín López sentenció definitivamente con el segundo tanto, sellando el título liguero.

Con el pitido final, el FC Barcelona tenía motivos sobrados para festejar un título merecido, pero su técnico, Hansi Flick, intervino rápidamente. Consciente del precedente ocurrido hace dos temporadas en ese mismo escenario, cuando ultras del Espanyol invadieron el campo para impedir la celebración culé, Flick decidió cortar rápidamente la euforia y envió a sus jugadores al vestuario para evitar tensiones innecesarias.