Guti embogeix contra el Barça després del partit de Champions: 'A...'

L'eliminació del FC Barcelona davant l'Inter de Milà a les semifinals de la Champions League 2025 ha generat reaccions de tot tipus. Una de les més explosives va arribar per part de Guti, històric exjugador del Real Madrid, qui al programa "El Chiringuito" va analitzar amb duresa el desenllaç del partit i va respondre amb contundència a les acusacions del periodista Jota Jordi sobre l'actuació arbitral.

"Complot mundial contra el Barça ha estat avui. Però l'única realitat és que li han fet set gols i el Barcelona sis", va ironitzar Guti, ridiculitzant així les crítiques vessades per Jota Jordi cap a la tasca de l'àrbitre Szymon Marciniak i la seva presumpta inclinació madridista.

La polèmica arbitral

Jota Jordi havia assenyalat que Marciniak és obertament "madridista", recordant polèmiques anteriors relacionades amb el col·legiat, i enumerant decisions arbitrals polèmiques, com el penal anul·lat a Lamine Yamal i una suposada falta no assenyalada sobre Gerard Martín en el gol de l'empat de l'Inter. A aquestes acusacions, Guti va respondre taxatiu: "A empassar. A empassar com cada any. Ja està, no passa res. Aquesta és una altra més".

| FCB

Crítiques al joc del Barça

L'exjugador madridista també va analitzar el rendiment esportiu de l'equip dirigit per Hansi Flick: "M'ha semblat un Barcelona molt irregular en el primer temps, en què s'ha vist superat per l'Inter de Milà i no només pels dos gols". Va destacar l'excessiva dependència de Lamine Yamal en la generació de joc i la debilitat defensiva de l'equip català.

"És veritat que els 15 primers minuts de la segona part han estat molt bons i l'Inter ha tingut molts dubtes", va reconèixer Guti, però va criticar durament els errors defensius, especialment el protagonitzat per Ronald Araújo: "L'error de Ronald Araújo condemna un Barcelona que és el de tot l'any. És un equip que rep molts gols. Quan et fan tres gols fora de casa és molt difícil ficar-se en una final".

Per a Guti, el resultat de l'eliminatòria no és casualitat, sinó conseqüència directa de l'estratègia arriscada del Barcelona durant tota la temporada: "Ni fent sis gols en una semifinal t'ha donat per passar a una final de Champions. El Barça ha jugat amb foc gairebé tot l'any".

La tensió al plató de "El Chiringuito" va augmentar quan Jota Jordi va respondre amb ironia a les paraules de l'exmadridista: "Enhorabona a Jose (Guti) i a tots els madridistes. Avui heu guanyat el primer títol de la temporada. Pensàveu que guanyaríeu set, però de moment només n'heu guanyat un... Que és que el Barça no passi a la final de la Champions".

La polèmica està servida, amb Guti com a protagonista d'unes declaracions que no han deixat indiferent a ningú i que continuen donant de què parlar a les xarxes socials i entre ambdues aficions.