Tomás Roncero eufòric després de l'Inter - Barça: Rep de valent a Twitter

L'eliminació del FC Barcelona a les semifinals de la Champions League 2025 a mans de l'Inter de Milà ha generat diferents reaccions a les xarxes socials, però una de les més polèmiques i destacades ha estat la del periodista Tomás Roncero. Conegut pel seu fervent madridisme, Roncero no va amagar la seva satisfacció després de la derrota del Barça, compartint un missatge que va incendiar encara més la plataforma Twitter.

"FORZA INTER", va publicar Roncero, acompanyat d'una imatge amb l'escut del club italià just després de finalitzar el dramàtic matx que va deixar el Barça fora de la competició europea.

L'afició culé respon amb contundència

Com era d'esperar, el tuit del periodista va generar ràpidament una allau de respostes indignades i també carregades d'ironia per part dels seguidors blaugranes, que van criticar durament la seva actitud celebratòria per la derrota de l'equip rival en lloc dels èxits propis.

"L'únic celebraràs aquest any", va assenyalar amb sarcasme un dels aficionats, fent referència a l'absència de títols importants del Real Madrid aquesta temporada. Una altra resposta irònica va afegir: "Felicitats al Real Madrid pel trofeu d'aquesta temporada: Inter a la final", destacant amb humor negre la falta d'èxit dels blancs en comparació al Barça, que encara que eliminat, sí que ha arribat lluny a Europa.

Un altre aficionat no va dubtar a qüestionar directament la figura del periodista: "La veritat és que a aquesta classe de personatges que es fan passar per periodistes estic segur que no els agrada realment el futbol. Jo no soc del Barcelona ni de bon tros, però com a aficionat m'ha agradat moltíssim l'eliminatòria, i també m'ha agradat molt el Barcelona".

Recordatoris dolorosos per al madridisme

Altres usuaris van preferir respondre amb imatges i resultats recents dolorosos per als madridistes. Un dels tuits va recordar diversos resultats contundents a favor del Barça en recents Clàssics, com el 0-4 al Bernabéu, en clara referència que la celebració de Roncero és més pel mal aliè que per un èxit propi.

"Com es nota que no teniu res a celebrar aquesta temporada. Preocupa't del teu equip que és una banda", va comentar un altre usuari, recriminant el to festiu del periodista davant la desgràcia del rival.

Finalment, un altre usuari va sentenciar amb certa ironia i duresa: "Si diumenge el Barça juga com avui us en cauen cinc més, dropo", fent al·lusió directa al pròxim partit que enfrontarà el Barça i el Real Madrid a LaLiga, suggerint que l'actitud del periodista podria canviar ràpidament en cas d'un resultat advers.

El tuit de Roncero no va fer més que reavivar una rivalitat històrica que sempre troba a les xarxes socials un terreny fèrtil per a les polèmiques i debats entre ambdues aficions.