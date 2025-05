Albert Blaya parla clar: Dos jugadors del Barça, assenyalats

per Iker Silvosa

L'eliminació del FC Barcelona a les semifinals de la Champions League 2025 davant l'Inter de Milà continua deixant anàlisis i crítiques sobre l'actuació individual d'alguns jugadors clau. En aquesta ocasió, l'analista i periodista Albert Blaya Sensat ha assenyalat directament dos futbolistes culers: Dani Olmo i Raphinha, protagonistes negatius d'errors importants en el partit.

En un contundent missatge publicat a les xarxes socials, Blaya no va tenir cap recança a assenyalar: "Raphinha i Olmo han deixat dues pèrdues absurdes que són justament les situacions que l'Inter més penalitza". Aquest tuit resumeix perfectament el sentir general després del matx, tot i que ambdós jugadors van aconseguir marcar posteriorment en el partit.

Errors que van costar car

Dani Olmo, habitualment una peça clau en l'esquema de Hansi Flick, va cometre un error crucial en la sortida de la pilota a la primera part del duel. Una pèrdua absurda va permetre a l'Inter executar el seu temible contraatac, acabant en el primer gol del partit anotat per Lautaro Martínez. Aquest gol va condicionar clarament el desenvolupament del joc, obligant el Barça a un esforç doble per remuntar.

| FCB

Per la seva banda, Raphinha tampoc va estar fi. Encara que el seu gol als minuts finals semblava redimir parcialment la seva actuació, no va aconseguir connectar en cap moment amb el joc habitual de l'equip, protagonitzant pèrdues de pilota en zones compromeses que van facilitar accions ofensives perilloses del conjunt italià.

Crítiques generalitzades malgrat els gols

Malgrat els seus gols a la segona meitat, tant Olmo com Raphinha han rebut dures crítiques pel seu rendiment global en el partit. Albert Blaya ha estat especialment clar, ressaltant que precisament aquests errors en possessió són els que millor aprofita un equip tan ben armat com l'Inter, letal al contracop.

L'afició culer ha compartit àmpliament aquesta opinió, lamentant que jugadors tan determinants hagin comès errors impropis del seu nivell habitual, especialment en un partit de tal transcendència.

L'anàlisi posterior a l'encontre serà crucial per determinar com es gestionen aquests errors dins del vestidor blaugrana. Blaya apunta a la necessitat de corregir urgentment aquests aspectes, ja que equips d'elit com l'Inter penalitzen greument qualsevol descuit.

Ara, tant Dani Olmo com Raphinha hauran de refer-se ràpidament, ja que el Barça afronta immediatament partits importants, inclòs un decisiu Clàssic davant el Real Madrid. La capacitat d'ambdós jugadors per recuperar-se mentalment i evitar errors similars serà fonamental per a les aspiracions de l'equip en el que resta de temporada.