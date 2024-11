El greu problema de la Reial Societat: Solució al gener per a Imanol Alguacil?

per Vicenç Clos Balcells

En les últimes tres temporades completes, Sørloth ha estat l'únic jugador que ha aconseguit arribar a, com a mínim, deu gols en lliga vestint la camiseta de la Reial Societat. Va ser en la campanya 2022/23, quan el nòrdic va anotar 12 gols. Són estadístiques molt pobres per a un equip que aspira a acabar entre els quatre primers a la lliga espanyola. Unes estadístiques que han estat analitzades abans del partit contra el FC Barcelona.

Des de les sortides d'Isak i de Sørloth, la Reial Societat no ha aconseguit trobar a aquell davanter centre que els asseguri gols. Becker, qui venia de participar directament en 22 gols amb la Unió Berlín, només suma 3 gols i 3 assistències des de la seva arribada fa quasi un any. Sadiq, qui venia d'inflar-se a gols amb l'Almeria, va patir una important lesió i ja no és el d'abans.

I André Silva va passar sense pena ni glòria. Aquest estiu, però, han decidit apostar per Óskarsson. Aquest davanter centre islandès de 20 anys va arribar procedent del København per 20 milions d'euros a les acaballes del darrer mercat. Amb els danesos, va anotar 23 gols en 63 partits, 33 dels quals com a titular.

Unes xifres que li han valgut per estar al radar del Manchester City. Va esdevenir el fitxatge més car de la història de la Reial Societat, empatat amb Umar Sadiq. Destaca per tenir una gran gambada i per ser potent.





De moment, Óskarsson suma nou partits d'onze possibles. I ha estat titular en quatre. En total, ja disputat 367 minuts de 990 possibles, un 37%. És el quinzè futbolista amb més minuts de la plantilla de la Reial Societat. En aquesta quantitat de partits, l'islandès ha anotat dos gols. Justament, ambdós van ser en el mateix partit: contra el València en el partit corresponent a la vuitena jornada de lliga. Tot i això, és, juntament amb Kubo, el màxim golejador de l'equip

Mal inici a la Lliga de la Reial Societat

La Reial Societat està vivint una crisi molt greu amb el gol. Només ha anotat 8 gols a la Lliga, sent, juntament amb el València i el Getafe, els clubs que menys gols han anotat. Entre totes les competicions, els bascos s'han quedat sense marcar en cinc partits i en només dos han estat capaços d'anotar més d'un gol.

Aquestes males xifres en atac el situen a la catorzena posició a la lliga, vist que en defensa només han rebut deu gols. Cal recordar que a principis del 2024, la Reial Societat va patir una crisi similar, vist que va encadenar cinc partits consecutius sense anotar ni un sol gol.

Óskarsson és internacional amb la selecció d'islàndia absoluta. De moment, acumula dotze internacionalitats, en les quals ha anotat quatre gols. Ha estat titular en tres dels últims quatre partits oficials.



Óskarsson ha estat titular en quatre dels últims cinc partits, i tot apunta que aquest cap de setmana, en el partit contra el Sevilla, podria repetir com a titular. Al començament de la temporada, el davanter centre escollit era Oyarzabal, que només ha aconseguit anotar un gol fins ara.

Per tant, la pressió recau sobre l'islandès, que ha d'intentar justificar l'aposta de la directiva. Tot i això, és important tenir en compte que el prometedor punta nòrdic encara està en procés d'adaptació i no se li poden exigir xifres golejadores espectaculars a curt termini. Malgrat tot, no es descarta que la Reial Societat busqui un davanter centre en aquest mercat de fitxatges d'hivern per intentar resoldre aquest greu problema de cara a porteria.