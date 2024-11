El fitxatge que Manuel Pellegrini vol pel Betis: No agradarà a Vinicius Jr.

La temporada per al Real Betis ha adquirit tints positius després d'un començament una mica decebedor. Són quatre partits consecutius sense conèixer la derrota per als de Manuel Pellegrini, que ja s'han enganxat de ple a la baralla per ficar-se en llocs europeus. La intenció del club bètic és mantenir aquesta línia ascendent i batallar per aspirar al màxim.

Per això caldrà reforçar-se al mercat d'hivern, ja que hi ha algunes posicions que demanen algun jugador extra que pugui pujar el nivell. Una és, per exemple, la del lateral dret, on Sabaly s'ha acostumat a encadenar lesions i on Héctor Bellerín no acaba de brindar el millor dels nivells. Per això, Manuel Pellegrini ja hauria sol·licitat a la direcció esportiva del club d'Heliòpolis que portin un jugador per a aquesta demarcació.

I un dels que més agraden, tant a cos tècnic com a directius, és Pablo Maffeo, segons ha informat El Nacional. El futbolista del Mallorca s'ha mantingut a un nivell altíssim des que va aterrar a les balears i era només qüestió de temps que un equip de més prestigi s'hi interessés. I és que el Reial Betis està disposat a fer un esforç econòmic per emportar-se'l al gener, encara que saben que si s'esperessin a l'estiu els sortiria més econòmic.

Pau Maffeo, l'arxienemic de Vinicius

Amb contracte fins al 2026, Pablo Maffeo ja s'ha establert com un dels fixos en els esquemes de Jagoba Arrasate, tal com va passar prèviament amb el tècnic Javier Aguirre. Sense anar més lluny, aquesta temporada ha estat sobre el verd en 10 ocasions, sent sempre un jugador diferencial, tant a les accions ofensives com a les defensives. Són la seva polivalència i la seva condició de jugador completa les que el converteixen en un futbolista del gust de Manuel Pellegrini.

Això seria una mala notícia per a Vinicius, ja que encara no es podria desfer d'un dels jugadors amb qui s'ha enfrontat més des que va arribar al Reial Madrid. El pic entre tots dos ve ja de llarg i a cada duel en passa un de nou. Gestos de "llorón", entrades a deshora i discussions són constants entre tots dos.

Són dos jugadors amb molt de caràcter i amb poca paciència que s'encenen amb rapidesa, per això aquest xoc d'egos és comprensible. Amb tot, veurem si el Reial Betis és capaç d'arribar a un bon acord amb el Mallorca per arrabassar-li a mitja temporada un jugador fix als seus esquemes. No sembla gens senzill, per descomptat, ja que la clàusula de rescissió de 30 milions és elevada tenint en compte la realitat financera de l'entitat de Sevilla.