Ni Cubarsí ni Íñigo Martínez: El defensa del Barça elogiat per Carles Puyol

La calor de l'estiu va ser reemplaçada a la Ciutat Comtal per una pluja incessant d'inquietuds i incerteses. El Barça no aconseguia diners per equilibrar l'FPF i per poder fitxar i al final va quedar confeccionada una plantilla molt diferent de la que havien imaginat Deco i companyia. Una de les parcel·les que més preocupava era la defensiva.

Amb Ronald Araujo i Andreas Christensen lesionats, i Jules Koundé desplaçat al lateral dret, només quedava Pau Cubarsí com a titular indiscutible i un Iñigo Martínez que no havia tingut res de protagonisme el curs passat. També treia el cap des del filial un Sergi Domínguez que encara no havia debutat amb el primer equip. La situació, doncs, no era la idònia i la preocupació va aparèixer de manera notable.

Tot i això, Hansi Flick les ha pogut apanyar per treure el millor nivell tant de Pau Cubarsí com d'Iñigo Martínez i ara el desassossec ja ha desaparegut rotundament. A Ronald Araujo se'l segueix estranyant, però no de la mateixa manera que se sospitava que passaria després que caigués lesionat a la Copa Amèrica de l'estiu passat. Tot i això, qui sí que se'n segueix recordant és un dels centrals més carismàtics i llegendaris de la història del Barça, Carles Puyol.

El nou rol de Carles Puyol

Des de fa uns anys, Carles Puyol encapçala diverses de les accions solidàries que empren el Barça al llarg de l'any. Aquesta nova feina l'obliga a viatjar contínuament a diversos països de tot el món. Per exemple, les últimes setmanes ha pogut trepitjar Uruguai, on va acudir a diversos actes i també va concedir una entrevista al portal Ovación.

Allà va repassar diversos punts de l'actualitat del Barça i va aprofitar per recordar dos dels jugadors xerrades més transcendents en la història recent del club culer. Va parlar primer de Luis Suárez, a qui va regalar bonics elogis. "És un grandíssim jugador; el que em sap pitjor és no haver-ho pogut gaudir com a company, perquè segur que ens haguéssim portat molt bé", va dir.

Després va afegir: "M'identifico molt amb la seva manera d'entendre aquest esport i la veritat és que el felicito per la carrera que ha tingut". També va destinar paraules boniques a un compatriota de demarcació, Ronald Araujo. "Per mi és un dels millors defenses del món, crec que podem tenir similituds pel que fa al joc", ha sentenciat.

La lesió de Ronald Araujo s'ha allargat més del previst i encara no s'ha pogut recuperar del trencament del tendó isquiotibial de la cuixa dreta. Això sí, tot apunta que ja s'està encaminant a la fase final de la recuperació i que podria retornar a finals de novembre.