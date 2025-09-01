Alexis Sánchez i un més: Tòmbola de jugadors top per al Sevilla, fitxatge en marxa

A Nervión es treballa amb el rellotge com a enemic. El Sevilla ha millorat el seu marge d'inscripcions, però encara necessita tancar vendes i confirmar entrades en aquest definitiu 1 de setembre. Les arribades de Batista Mendy i d'Alexis Sánchez estan ben encaminades; tanmateix, la direcció esportiva no vol aturar-se aquí.
Amrabat, la cirera que explora Antonio Cordón tot i la complexitat de l'acord
Sofyan Amrabat ha reaparegut a l'agenda sevillista com a objectiu ambiciós per al centre del camp, segons Matteo Moretto. L'internacional marroquí, amb passat a la Fiorentina i al Manchester United, pertany al Fenerbahçe turc, que el va comprar aquest estiu per una quantitat propera als deu milions. Segons va avançar Matteo Moretto, el Sevilla ha mantingut converses amb el club turc per conèixer condicions i fórmula. Les fonts consultades insisteixen, però, que l'operació és altament complicada per cost, salari i terminis.
El migcentre va jugar 43 partits la temporada passada i ofereix un perfil que agrada a Almeyda. Aporta agressivitat en la pressió, lectura posicional i una sortida de pilota fiable quan l'equip necessita controlar el ritme. Aquesta barreja, molt valorada pel tècnic, ajudaria a equilibrar una medul·lar amb massa minuts repartits entre Gudelj, Agoumé i Sow. I ara Batista Mendy.
Dependència de sortides i encaix dins el límit salarial de LaLiga
El moviment per Amrabat només serà viable si es consuma alguna venda majúscula. Al club assenyalen Dodi Lukebakio com a possible traspàs cap al Benfica, encara sense tancament definitiu. Altres operacions de sortida, com les de Juanlu o Rubén Vargas, també romanen obertes, però no garanteixen el múscul financer suficient.
El pla d'Antonio Cordón és clar: tancar primer el cas de Lukebakio, completar després la documentació de Batista Mendy i Fábio Cardoso. I, si el marge ho permet, atacar la cessió d'Amrabat amb una opció futura. Només aquest ordre fa plausible un acord en les pròximes hores.
Què fitxaria el Sevilla amb Amrabat i com encaixaria amb Alexis Sánchez
Amb Amrabat, Almeyda guanyaria un sis amb recorregut i experiència europea, capaç de sostenir defenses avançades i assecar transicions rivals. La seva presència alliberaria Gudelj per rotar a l'eix o actuar com a tercer central, mentre Sow i Agoumé podrien interpretar rols més dinàmics.
La possible arribada d'Alexis Sánchez afegiria jerarquia en tres quarts. El xilè pot caure a banda, aparèixer entre línies o exercir de fals nou, elevant la productivitat d'Isaac Romero i facilitant que els interiors arribin des del darrere. El binomi Amrabat–Alexis transformaria de seguida la identitat competitiva del Sevilla.
Últimes hores d'un estiu interminable al Sánchez-Pizjuán
El Sevilla ha fitxat Azpilicueta, Gabriel Suazo, Vlachodimos i Andrés Castrín, entre d'altres, a més d'activar avui Mendy i Cardoso. Falta el cop final que mantingui l'afició connectada i permeti a Almeyda construir un bloc fiable. En aquest tauler, Amrabat és la peça premium que il·lusiona, tot i que exigeix vendes i rapidesa quirúrgica.
A les 23:59 es baixarà la persiana del mercat. A Nervión s'intensifiquen les trucades, fulls de termes i contractes electrònics. Si el Sevilla aconsegueix quadrar-ho tot a temps, Almeyda rebrà Alexis i podria tenir, a més, un mig d'elit per rellançar una temporada que demana nivell immediat. Fins llavors, la tòmbola de noms top seguirà girant al Sánchez-Pizjuán.