Se n'anava de l'Atlètic de Madrid: Tot es trenca a última hora i es queda amb Simeone

El tancament de mercat va deixar un gir inesperat al Metropolitano. Una operació avançada es va desplomar quan tot semblava definitivament tancat. El club afectat va canviar de rumb sobre la botzina. A Madrid, el desenllaç va causar sorpresa i un evident malestar intern.
El moviment afectava el lateral esquerrà amb menys protagonisme recent. Hi havia acord marc i voluntat del futbolista per sortir. Es preparava un trasllat immediat a la Premier League. L'escenari va canviar quan el comprador va decidir variar el seu pla. El despatx del conjunt madrileny va rebre la negativa amb una incredulitat comprensible.
Un acord encarrilat que es desvaneix al límit
L'equip anglès havia acceptat condicions i tramitat la documentació pertinent. Fins i tot s'havia planificat el reconeixement mèdic a Madrid aquella tarda. Un dels representants ja viatjava per rubricar el contracte. En paral·lel, el jugador treballava al marge per evitar riscos físics.
La versió traslladada descarta problemes de papers o retards burocràtics. La decisió va ser purament esportiva dins el club comprador. Van apostar per una altra incorporació a la mateixa demarcació defensiva. Amb el fitxatge rival tancat, van retirar la seva proposta sense contemplacions. La maniobra va deixar sense marge l'entitat venedora.
El protagonista, finalment amb nom i cognoms
Es tracta de Javi Galán, lateral esquerrà de trenta anys. Va arribar al club després de destacar a Huesca i Celta. La seva primera temporada va ser irregular, amb una participació competitiva molt intermitent. A l'hivern va sortir cedit i va acumular ritme amb continuïtat. Va tornar convençut de poder guanyar-se un espai real.
El defensor va sumar quaranta partits oficials durant la passada campanya. Va repartir cinc assistències i va alternar titularitats amb aparicions des de la banqueta. Tenia contracte vigent fins al 2026 amb opció no pública. El traspàs incloïa tres anys a Anglaterra més un d'opcional. Tot va quedar trencat quan va aparèixer un competidor per la plaça.
Per què el Forest va frenar quan estava tot a punt
El club anglès va tancar l'arribada de Cuiabano des de Botafogo. També valorava incorporar Zinchenko a les últimes hores. La duplicació de perfils restava sentit a una tercera aposta. Van canviar prioritats i van retirar l'oferta sense més negociació. L'Atlético va rebre la comunicació quan no hi havia alternativa possible. L'operació la supervisava directament la propietat britànica.
Què significa per a l'Atlético després de l'aturada
L'equip manté un carril esquerre amb diverses solucions internes. El tècnic avalua minuts segons rivals, estats de forma i calendari. La competència apunta a ser intensa durant els pròxims mesos. Hi haurà rotacions entre centrals oberts i laterals reconvertits puntualment.
Per al jugador, setembre representa un nou punt de partida. Haurà de demostrar fiabilitat tàctica, precisió en centres i vigilància defensiva. La seva gambada i lectura de cobertures continuen sent virtuts valuoses. L'hivern oferirà, potser, una altra finestra si tot encaixa.