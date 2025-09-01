L'oferta que l'Oviedo ha rebutjat a última hora: Paunovic se'l vol quedar

El Real Oviedo va viure un tancament de mercat ple de tensió. El club asturià va rebre en les últimes hores una proposta seriosa. Una oferta que superava els milions esperats per un futbolista important. La directiva blava, però, va decidir rebutjar l'operació de seguida.
Una oferta cridanera des de França
La proposta va arribar d'un club de la Ligue 1 francesa. Les negociacions no van avançar més enllà del primer intercanvi de documents. Es tractava d'una quantitat propera als sis milions d'euros. Per a molts equips seria impossible resistir-s'hi, però no per als asturians.
La direcció esportiva entén que els valors de mercat poden canviar ràpidament. Una temporada completa a Primera pot augmentar la cotització notablement. A més, vendre al setembre deixaria poc marge de reacció a la plantilla. Per això l'Oviedo va ser ferm i va tancar la porta.
El protagonista del mercat
La figura central d'aquesta història és Haissem Hassan, extrem francès. Va arribar a l'Oviedo procedent del Villarreal per 1,5 milions. Des de llavors s'ha convertit en un dels jugadors més desequilibrants. La seva velocitat, desimboltura i capacitat d'assistència l'han consolidat com a titular.
El futbolista va signar fins al 2027 i la seva clàusula supera els deu milions. Per això el club entén que encara hi ha marge de creixement econòmic. En la passada temporada de l'ascens va disputar 43 partits amb protagonisme. A més, va aportar gols i assistències clau per aconseguir l'objectiu.
Motius per al rebuig
El Real Oviedo sap que Hassan és un actiu estratègic. La seva aportació esportiva supera amb escreix els sis milions oferts. La directiva, a més, entén que el jugador pot revalorar-se aviat. Una bona campanya a Primera el situaria en xifres molt més altes.
El vestidor també va celebrar la decisió com un missatge d'ambició. Els companys creuen que mantenir-lo enforteix la moral de tot l'equip. Per a Paunovic, a més, suposa comptar amb una peça diferencial a les bandes. El club ha preferit pensar en el futur abans que en els diners.
Planificació sense ensurts
A falta de noves incorporacions, l'Oviedo tanca la plantilla actual. El club no espera més fitxatges en aquest tram de mercat. Confien que la base que va aconseguir l'ascens continuï rendint. S'aposta per la continuïtat com a recepta per aconseguir la permanència.
Brandon Domingues podria sortir en les pròximes setmanes cap a una altra lliga. Tanmateix, aquest moviment no alterarà l'estructura principal de l'equip. El que importa ara és que els pilars ofensius continuen dins. Amb ells, el conjunt asturià se sent competitiu davant qualsevol rival.
L'Oviedo ha rebutjat una proposta econòmica molt atractiva. Ha decidit prioritzar l'esportiu davant el financer en un moment clau. Haissem Hassan seguirà vestit de blau, almenys fins al mercat d'hivern. L'afició celebra aquesta notícia com un triomf fora de la gespa.
El futur dirà si aquesta aposta acaba sent rendible. De moment, el club reforça el seu compromís amb un projecte sòlid. El missatge és clar: el Real Oviedo vol consolidar-se a Primera.