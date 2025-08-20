Gran notícia: El Girona aposta fort per un '9' i arruïna el pla d'un equip de LaLiga

L'inici de temporada del Girona no ha estat l'esperat. La derrota 1-3 davant el Rayo Vallecano a Montilivi va encendre totes les alarmes. L'equip de Míchel va mostrar fragilitat en defensa i una preocupant manca de pegada a l'àrea rival. El fantasma del curs passat, en què els catalans van estar massa a prop del fatídic descens, torna a aparèixer i obliga la direcció esportiva a actuar amb rapidesa al mercat.
El Girona té clar que necessita un ‘9’ que marqui diferències. El curs passat va patir per traduir la seva proposta de joc en gols i a la primera jornada va tornar a evidenciar aquest dèficit. Els fitxatges de Witsel, Thomas Lemar, Hugo Rincón o Vitor Reis han reforçat diferents posicions, però falta un davanter decisiu que asseguri xifres importants de cara a porteria.
En aquest context sorgeix l'opció d'Umar Sadiq. Segons va informar Radio Marca, el Girona ha activat amb força la via del davanter nigerià i estaria disposat a fer un esforç important per fitxar-lo. A diferència del Valencia, que només planteja una cessió, el club català es planteja un traspàs definitiu, cosa que sedueix la Real Sociedad.
La Real Sociedad, interessada a incloure Yangel Herrera
A Anoeta valoren molt positivament aquesta possibilitat. Sadiq no entra en els plans del nou entrenador i la seva sortida podria facilitar l'arribada de Yangel Herrera. Segons Noticias de Gipuzkoa, la Real Sociedad considera que el veneçolà encaixaria perfectament en el seu projecte i veu en el bescanvi amb el Girona una oportunitat. L'operació inclouria diners més el traspàs de Sadiq, abaratint el fitxatge del migcampista.
L'interès no és casual. Herrera ha estat clau per al Girona els darrers anys i Míchel el considera fonamental, però la pressió de la Real podria canviar l'escenari. Aquest moviment demostra la complexitat d'una operació a diverses bandes que pot resoldre's els pròxims dies.
El Valencia, cada cop amb menys opcions
El gran damnificat de tot aquest escenari és el Valencia. El club de Mestalla havia fet de Sadiq el seu objectiu prioritari i confiava que la Real Sociedad baixés les seves pretensions econòmiques a la recta final del mercat. El pla passava per una cessió amb opció de compra, però la fermesa del club donostiarra ha frenat l'operació.
A més, com va assenyalar el periodista Nacho Sanchís, el mateix jugador hauria mostrat predisposició a tornar a Mestalla, on va deixar bon record en la seva cessió anterior. Tanmateix, l'interès del Girona, recolzat per la possibilitat d'incloure Yangel Herrera, canvia el tauler completament.
Amb el mercat acostant-se al seu final, el futur d'Umar Sadiq és una incògnita. La Real Sociedad prefereix vendre, el Girona està disposat a comprar i el Valencia busca resistir. Segons va informar Superdeporte, el Girona encara no ha presentat una oferta formal, però sí que ha traslladat la seva intenció de tancar el fitxatge.
El desenllaç dependrà en gran manera de la decisió del futbolista. Si Sadiq accepta el projecte de Míchel, el Girona resoldria una de les seves grans mancances i donaria un cop d'efecte al mercat. En cas contrari, el Valencia encara manté esperances de fer-se amb ell els últims dies d'agost.