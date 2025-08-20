Gir de 180 graus en el fitxatge de Sadiq pel València: la Reial Societat, taxativa

El València fa setmanes que treballa per reforçar la seva davantera i Umar Sadiq és la primera opció a la llista. El nigerià ja ha expressat la seva voluntat de tornar a Mestalla, on va jugar cedit el curs passat, però l'operació ha trobat un obstacle més gran del que es preveia.
I és que, segons Matteo Moretto, la Reial Societat ha rebutjat la primera oferta formal presentada pel València. El conjunt xe va proposar mig milió d'euros per la cessió fins a final de temporada, amb una opció de compra no obligatòria. L'entitat basca, però, considera insuficient aquesta quantitat i exigeix una xifra molt més alta.
Diferències econòmiques que bloquegen la cessió
Segons la informació publicada, la Reial Societat exigeix aproximadament quatre vegades més del que ofereix el València. Mentre el club blanc-i-negre pretén pagar una xifra inferior al milió d'euros, l'equip donostiarra demana un préstec proper als dos milions. Aquesta diferència és el principal motiu que impedeix que l'acord avanci en aquest moment.
Quant a l'opció de compra, el València no vol que sigui obligatòria i busca rebaixar les condicions respecte al juny. Aleshores, no va exercir la clàusula de compra de nou milions més variables i ara pretén una xifra menor.
L'esforç del jugador per facilitar l'operació
Sadiq continua mostrant predisposició a vestir la samarreta del València aquesta mateixa temporada. Fins i tot està disposat a reduir el seu salari al voltant d'un 30% per tal de facilitar l'operació. A Mestalla valoren aquest gest, però la pilota continua estant a la teulada de la Reial Societat. El termini límit per arribar a un acord és l'1 de setembre a les 20:00 hores, quan es tancarà el mercat de fitxatges. Fins aleshores, ambdues parts mantindran converses per intentar acostar posicions. A no ser...
El Girona entra en escena amb força
A la dificultat de negociar amb la Reial Societat s'hi ha afegit un nou factor. Segons va informar Radio MARCA, el Girona també s'ha interessat seriosament per Umar Sadiq. L'entitat catalana està disposat a fer un gran esforç econòmic i, a diferència del València, aposta per un traspàs en ferm en lloc d'una cessió.
A més, en l'operació podria entrar Yangel Herrera, cosa que facilitaria la negociació amb la Reial Societat. L'ambició del Girona, que busca reforçar el seu atac per competir a Europa, converteix aquesta alternativa en un rival directe per al València.
Una cursa contrarellotge pel futur del davanter
El desenllaç del cas Sadiq sembla proper i dependrà de la capacitat dels clubs per trobar un punt d'entesa. El València continua sent el destí preferit pel jugador de Nigèria, però la fermesa de la Reial Societat i l'empenta del Girona compliquen cada cop més la situació.
Amb menys de dues setmanes de mercat, la cursa per Umar Sadiq s'accelera. El seu futur és incert i podria resoldre's de manera inesperada els pròxims dies, amb València i Girona com a principals contendents per fer-se amb els seus serveis.