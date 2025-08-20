Ball de noms pel 9 de l'Oviedo: Paunovic decideix

El Real Oviedo va tornar a disputar un partit de la Primera Divisió del futbol espanyol gairebé un quart de segle després. La il·lusió per tornar a l’elit va contrastar amb la dura derrota patida en la primera jornada davant el Villarreal, on l’equip de Veljko Paunovic amb prou feines va inquietar la porteria rival.
El duel a la Ceràmica va posar en evidència una de les grans mancances de la plantilla: la falta d’un davanter centre de garanties. La direcció esportiva ho sap i, segons El Nacional, s’ha posat mans a l’obra per trobar un ‘9’ que permeti a l’equip lluitar amb més opcions per la permanència.
L’arribada frustrada de Luka Jović deixa un buit important
Durant setmanes, l’Oviedo va treballar per tancar la incorporació de Luka Jović. L’atacant serbi era el gran objectiu per al front ofensiu i les negociacions estaven molt avançades. Tanmateix, quan semblava que tot estava encarrilat, el futbolista va decidir acceptar la proposta de l’AEK d’Atenes.
El gir inesperat va obligar el club asturià a replantejar la seva estratègia i buscar altres alternatives. La necessitat de trobar un davanter de nivell s’ha convertit en una prioritat absoluta per a Paunovic, conscient que el seu equip necessita pólvora per sobreviure a la màxima categoria.
Pau Cabanes, l’opció jove procedent del Villarreal
Una de les alternatives més serioses és la de Pau Cabanes, davanter de 20 anys que pertany al Villarreal, tal com afirma la font ja esmentada anteriorment. El jove atacant va tornar aquest estiu després d’una cessió a l’Alabès, però Marcelino no compta amb ell per a la temporada. La idea al club castellonenc és tornar-lo a cedir perquè continuï creixent a l’elit.
L’Oviedo valora molt positivament el seu talent i la seva condició d’internacional sub-20 amb Espanya. No descarten una cessió simple, tot i que també s’ha plantejat un traspàs amb opció de recompra favorable al Villarreal. L’operació, segons apunta la informació, seria ben vista a l’Estadi de la Ceràmica, cosa que facilitaria la negociació.
Kelechi Iheanacho, l’alternativa amb més experiència
L’altre nom sobre la taula és el de Kelechi Iheanacho, davanter nigerià del Sevilla. L’atacant busca sortida després de quedar-se sense lloc als plans de Nervión. La seva trajectòria inclou etapes al Manchester City i al Leicester, on va arribar a ser un dels davanters més prometedors de la Premier League.
Tot i que no travessa el seu millor moment, Iheanacho aportaria experiència i jerarquia a un Oviedo que necessita referents ofensius. A més, a Sevilla facilitarien la seva sortida, conscients que no entra en la planificació esportiva per a aquesta temporada. Això sí, les últimes informacions apunten que està molt a prop de marxar al Samsunspor de Turquia.
Paunovic, al centre de la decisió final
Veljko Paunovic serà l’encarregat de triar quina de les opcions s’ajusta millor a les seves necessitats tàctiques. El tècnic ha insistit en la importància de reforçar la davantera per evitar que l’equip es vegi condemnat al patiment en la lluita per evitar el descens.
Amb poc més d’una setmana perquè tanqui el mercat, l’Oviedo accelera a la recerca d’un davanter que marqui la diferència. Entre la joventut de Pau Cabanes i l’experiència d’Iheanacho, el club asturià haurà de trobar l’equilibri que li permeti competir amb més garanties en el seu retorn a l’elit.