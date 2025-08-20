Bombazo: El Girona apuesta fuerte por un '9' y arruina el plan de un equipo de LaLiga

El inicio de temporada del Girona no ha sido el esperado. La derrota 1-3 frente al Rayo Vallecano en Montilivi encendió todas las alarmas. El equipo de Míchel mostró fragilidad en defensa y una preocupante falta de pegada en el área rival. El fantasma del curso pasado, donde los catalanes estuvieron demasiado cerca del fatídico descenso, vuelve a aparecer y obliga a la dirección deportiva a actuar con rapidez en el mercado.

El Girona tiene claro que necesita un ‘9’ que marque diferencias. El pasado curso sufrió para traducir su propuesta de juego en goles y en la primera jornada volvió a evidenciar ese déficit. Los fichajes de Witsel, Thomas Lemar, Hugo Rincón o Vitor Reis han reforzado distintas posiciones, pero falta un delantero decisivo que asegure cifras importantes de cara a portería.

En este contexto surge la opción de Umar Sadiq. Según informó Radio Marca, el Girona ha activado con fuerza la vía del delantero nigeriano y estaría dispuesto a realizar un esfuerzo importante para ficharlo. A diferencia del Valencia, que solo plantea una cesión, el club catalán se plantea un traspaso definitivo, lo que seduce a la Real Sociedad.

La Real Sociedad, interesada en incluir a Yangel Herrera

En Anoeta valoran muy positivamente esta posibilidad. Sadiq no entra en los planes del nuevo entrenador y su salida podría facilitar la llegada de Yangel Herrera. Según Noticias de Gipuzkoa, la Real Sociedad considera que el venezolano encajaría perfectamente en su proyecto y ve en el trueque con el Girona una oportunidad. La operación incluiría dinero más el traspaso de Sadiq, abaratando el fichaje del centrocampista.

El interés no es casual. Herrera ha sido clave para el Girona en los últimos años y Míchel lo considera fundamental, pero la presión de la Real podría cambiar el escenario. Este movimiento demuestra la complejidad de una operación a varias bandas que puede resolverse en los próximos días.

El Valencia, cada vez con menos opciones

El gran damnificado de todo este escenario es el Valencia. El club de Mestalla había hecho de Sadiq su objetivo prioritario y confiaba en que la Real Sociedad bajase sus pretensiones económicas en la recta final del mercado. El plan pasaba por una cesión con opción de compra, pero la firmeza del club donostiarra ha frenado la operación.

Además, como señaló el periodista Nacho Sanchís, el propio jugador habría mostrado predisposición a volver a Mestalla, donde dejó buen recuerdo en su cesión anterior. Sin embargo, el interés del Girona, respaldado por la posibilidad de incluir a Yangel Herrera, cambia el tablero por completo.

Con el mercado acercándose a su final, el futuro de Umar Sadiq es una incógnita. La Real Sociedad prefiere vender, el Girona está dispuesto a comprar y el Valencia busca resistir. Según informó Superdeporte, el Girona aún no ha presentado una oferta formal, pero sí ha trasladado su intención de cerrar el fichaje.

El desenlace dependerá en gran medida de la decisión del futbolista. Si Sadiq acepta el proyecto de Míchel, el Girona resolvería una de sus grandes carencias y daría un golpe de efecto en el mercado. En caso contrario, el Valencia todavía mantiene esperanzas de hacerse con él en los últimos días de agosto.