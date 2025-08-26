Bombazo, chasco para Manolo González: El Real Betis le roba un fichaje al Espanyol

El RCD Espanyol ha estado moviéndose con fuerza en este mercado de fichajes, cerrando hasta una decena de incorporaciones para reforzar una plantilla que ya compite con garantías en LaLiga. Sin embargo, una de sus prioridades —un centrocampista defensivo con experiencia— parece haber tomado un rumbo inesperado. El nombre de Guido Rodríguez, que hasta hace unos días sonaba con fuerza para llegar a Cornellà-El Prat, ha reaparecido en la agenda bética.

Una oportunidad de mercado para el Betis

Según adelantó el diario ABC, el Betis lleva días en conversaciones con el entorno de Guido Rodríguez. El argentino, actualmente en el West Ham, no atraviesa su mejor momento en Inglaterra y busca una salida que le devuelva protagonismo competitivo. La fórmula ideal sería una rescisión de contrato que le permitiera llegar libre al Benito Villamarín. Esto, eso sí, requiere de un esfuerzo notable por parte del jugador, que debería aceptar una rebaja sustancial de su ficha.

La vuelta de Guido tendría todo el sentido desde el punto de vista deportivo. Conoce la liga, el vestuario y el sistema de Manuel Pellegrini, además de ser un futbolista de rendimiento inmediato. Para un Real Betis con poco margen económico, el regreso de un campeón del mundo gratis es un golpe de efecto tan estratégico como emocional.

El chasco del Espanyol y la búsqueda de alternativas

El Espanyol había tanteado su incorporación durante semanas, e incluso desde Barcelona se filtraba que el acuerdo con el jugador estaba bien encaminado. Sin embargo, las elevadas pretensiones del West Ham —que exigía incluir una opción de compra obligatoria— y el salario del mediocentro complicaron la operación.

Manolo González, consciente de la necesidad de reforzar la medular, había señalado a Guido como una pieza perfecta por experiencia y capacidad para sostener al equipo en los grandes escenarios. La operación parecía una oportunidad ideal, pero el interés del Betis ha cambiado por completo el panorama.

Aun así, en el entorno blanquiazul insisten en que no está descartado y que sigue siendo una opción real si el futbolista no logra alcanzar un acuerdo definitivo con los verdiblancos. El Espanyol mantiene abiertas otras vías.

Las condiciones que marcan el futuro de Guido

El gran obstáculo para cualquiera de los dos equipos interesados es el mismo: el salario de Guido Rodríguez. En Londres percibe una ficha muy por encima de lo que Real Betis o Espanyol pueden asumir en su totalidad, lo que obliga al futbolista a hacer un esfuerzo económico.

En Heliópolis confían en que el peso emocional pueda jugar a su favor. Guido vivió algunos de sus mejores años en el Benito Villamarín, donde era indiscutible y uno de los líderes del vestuario. Su regreso, además, encajaría en el deseo de Pellegrini de sumar experiencia al centro del campo, un factor que podría decantar la balanza.