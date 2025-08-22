Ex del Betis, va interessar al Barça: L'Espanyol vol la seva cessió, però hi ha un problema

L'Espanyol no s'atura al mercat i continua buscant peces clau per reforçar la seva plantilla abans del tancament d'estiu. L'objectiu principal és un migcampista defensiu, un perfil que consideren essencial per equilibrar el joc de Manolo González en una temporada en què la permanència no serà senzilla.
En les últimes hores ha transcendit linterès del club blanc-i-blau en Guido Rodríguez, migcampista argentí del West Ham, segons informacions del Mundo Deportivo. El futbolista, de 31 anys, és ben conegut a LaLiga després del seu exitós pas pel Real Betis, on es va convertir en un dels millors pivots de la competició. La seva experiència, la seva capacitat per recuperar pilotes i la seva jerarquia al centre del camp el converteixen en un candidat molt atractiu.
No obstant això, l'operació presenta obstacles importants. El problema més gran és econòmic: Guido percep a Londres un salari que supera els dos milions d'euros nets per temporada. Per a un Espanyol en reconstrucció, aquest sou resulta del tot inassumible, llevat que el West Ham accepti fer-se càrrec d'una part significativa de la fitxa en cas de cessió.
El seu pas pel West Ham i la connexió amb el Barça
Guido Rodríguez va arribar al conjunt anglès l'estiu de 2024 després d'acabar contracte amb el Betis. Durant diverses setmanes, fins i tot va estar molt a prop d'aterrar al FC Barcelona, que buscava un migcampista defensiu a cost zero. Tanmateix, les negociacions no van arribar a bon port i finalment va signar pels londinencs fins al 2027.
La seva primera temporada a Anglaterra no va ser senzilla. Tot just va superar els mil minuts de joc a la Premier League, alternant titularitats amb suplències. Aquesta irregularitat havia obert la porta a una sortida, tot i que el cap de setmana va ser titular davant el Sunderland, cosa que suggereix que Graham Potter compta amb ell.
L'Espanyol, conscient que necessita múscul i experiència a la medul·lar, veu en Guido un futbolista que encaixaria de seguida en el seu esquema. No obstant això, la realitat és que només contemplen una cessió, ja que un traspàs definitiu seria impossible per la situació econòmica de l'entitat.
Les converses inicials apunten queel West Ham no descarta una sortida, però només si abans troba un substitut de garanties. En aquest sentit, el marge de maniobra és molt curt, cosa que converteix l'operació en una cursa a contrarellotge abans de l'1 de setembre.
El mateix futbolista podria valorar positivament una cessió a LaLiga, pensant a mantenir un rol protagonista de cara al Mundial de 2026. Amb l'Argentina manté intacta la seva presència a les convocatòries, però necessita continuïtat al seu club per no posar en risc el seu paper a l'Albiceleste; aquest any hi ha Mundial. Un retorn a Espanya, on va deixar una imatge molt sòlida, reforçaria les seves opcions.