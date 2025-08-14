Gran notícia per a Carlos Corberán: Relacionen un migcampista 'top' amb el València

El València ajusta peces durant els últims dies abans de l'inici de la lliga. El pla esportiu s'accelera amb la intenció d'elevar el nivell competitiu. La prioritat implica reforçar la sala de màquines sense alterar l'equilibri pressupostari del club.
Mercat del València: Ugrinic, Santamaría i Danjuma ja són dins
La direcció esportiva ha completat operacions que doten de variants immediates l'onze. Filip Ugrinic arriba des del Young Boys amb contracte fins al 2029 per aportar arribada.
Baptiste Santamaría aterra procedent del Rennes amb perfil de suport i experiència tàctica. Arnaut Danjuma reforça els extrems després de tancar-se l'acord amb el Vila-real aquesta mateixa setmana. Alhora, el club ha blindat Javi Guerra amb una renovació estratègica.
Un perfil Premier per ordenar el joc de Mestalla
Al tauler falta una peça amb jerarquia per manar sobre la possessió. Corberán vol un migcampista capaç d'accelerar o aturar segons el context. La idea és alliberar els interiors joves i millorar la sortida neta sota pressió. L'objectiu pertany a l'elit anglesa i encaixa en els sistemes preferits del tècnic espanyol.
Harry Winks, el nom que guanya força al mercat
El candidat és Harry Winks, migcampista anglès amb experiència contrastada al Tottenham i Leicester. Té 29 anys i contracte amb els Foxes fins al juny de 2026, per la qual cosa no seria una operació a cost zero. El seu valor de mercat ronda els nou milions d'euros, xifra assumible si hi ha voluntat de venda. A més, ja sap què és liderar un ascens i competir al màxim nivell.
Competència real: la Fiorentina i el Brentford pressionen per l'anglès
El València lidera la cursa per Winks, segons va informar el periodista Mike McGrath. Des d'Anglaterra apunten a una subhasta amb la Fiorentina i el Brentford durant aquests dies.
L'operació exigeix rapidesa per evitar que el mercat italià o la Premier elevin el preu final. A Leicester van començar la temporada amb ell participant, cosa que afegeix complexitat al calendari de negociació.
Radiografia del migcampista: dades 2024/25 i estrena del nou curs
Winks va disputar 22 partits de Premier la temporada passada amb el Leicester, sense gols i amb quatre grogues. És un migcampista de passada segura, lectura posicional i primer toc que accelera recepcions. Aquest curs ja ha tingut minuts en l'estrena de Championship, sortint des de la banqueta.
El que aportaria a l'onze de Corberán a LaLiga 2025/26
La seva arribada permetria un doble pivot més equilibrat al costat de Santamaría. En un 4-3-3, també podria actuar com a regista per darrere d'Ugrinic. Milloraria la circulació en camp propi i ajudaria a defensar amb pilota en avantatges curts. Augmentaria la precisió en la primera i la segona sortida, clau davant pressions altes a Mestalla.
Objectiu Europa i rellotge del mercat: podrà tancar-se abans del debut?
El full de ruta de Ron Gourlay fixa Europa com a meta immediata dins d'un pla realista. El fitxatge d'un migcampista amb jerarquia encaixaria amb aquesta ambició competitiva. La qüestió és si el València podrà accelerar terminis i resoldre la subhasta en els pròxims dies.