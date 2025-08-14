Nou fitxatge de l'Oviedo de Paunovic: cobrarà el sou mínim

El Real Oviedo ha tancat una operació sorprenent pel seu baix cost i pel seu potencial esportiu. El jugador firmarà per dues temporades amb un salari de 195.000 euros anuals. En un mercat inflat, aquesta xifra és una oportunitat per reforçar la plantilla sense comprometre el pressupost.
La informació va ser avançada per La Nueva España i confirmada per fonts internes del club. L'objectiu era incorporar un futbolista capaç de desenvolupar-se en diversos rols dins del centre del camp. Aquest fitxatge s'emmarca en l'estratègia de sumar perfils polivalents i competitius.
Experiència en l'exigent futbol anglès
El nou reforç es va formar a les acadèmies de l'Arsenal i del Liverpool. Ha passat per equips com Sunderland, Reading i Rangers, acumulant experiència en competicions d'alt nivell. El seu estil combina tècnica depurada, visió de joc i seguretat en el control de la pilota. A més, aporta ordre i precisió en la sortida des del darrere, qualitats que l'equip necessitava.
La seva versatilitat li permet actuar com a interior o mitjapunta segons les necessitats de l'esquema. En atac, pot filtrar passades decisives i associar-se amb els davanters en zones clau. En defensa, contribueix en la pressió alta i en la recuperació de pilotes. Aquesta adaptabilitat el converteix en un recurs tàctic important per afrontar diferents contextos de partit.
Un avantatge administratiu clau
El jugador compta amb passaport nigerià, però no ocuparà plaça d'extracomunitari gràcies al Conveni de Cotonou. Aquest acord atorga als futbolistes de països associats els mateixos drets que els comunitaris europeus. El Real Oviedo no haurà de sacrificar cap de les seves valuoses places d'estranger per inscriure'l.
La negociació es va resoldre en pocs dies, evitant que altres clubs interferissin. El jugador podrà unir-se de seguida als entrenaments i començar la seva adaptació a la plantilla. El cos tècnic ja prepara la seva integració perquè estigui disponible tan aviat com sigui possible. Si el seu estat físic ho permet, podria debutar davant el Villarreal en la primera jornada.
Reptes i expectatives per a aquesta temporada
En els darrers anys, la seva trajectòria ha estat marcada per lesions i manca de continuïtat. Tanmateix, ha completat una pretemporada sòlida i arriba amb la motivació de recuperar el seu millor nivell. El canvi de lliga i d'entorn podria afavorir el seu rendiment. Paunovic confia que, amb regularitat, es converteixi en una peça important.
L'afició espera veure'l aviat al Carlos Tartiere i avaluar el seu impacte en el joc. El baix cost i el seu potencial el converteixen en un dels moviments més astuts del mercat. El Real Oviedo continua treballant en altres incorporacions per reforçar totes les línies.
L'objectiu és tancar la plantilla abans del final del mercat i afrontar l'any amb garanties. D'entre els noms que han marcat l'estiu al club, el d'Ovie Ejaria ja brilla amb llum pròpia.