Confirmat: El València pesca a la lliga francesa, detalls de l'acord

La pretemporada del Valencia CF ha estat marcada per la incertesa i la recerca constant d’equilibri al centre del camp. Després de diverses setmanes en què el club ha sondejat diferents alternatives, la direcció esportiva semblava moure’s en cercles. L’objectiu era clar: cobrir el buit deixat per la marxa d’Enzo Barrenechea i aportar múscul a una zona clau per al tècnic Corberán. Tanmateix, no han faltat obstacles ni canvis de plans d’última hora en aquest mercat de fitxatges d’estiu 2025.

El club de Mestalla va veure com se li escapaven opcions prioritàries com Barrenechea, finalment rumb al Benfica, o Fonseca, del Club León, l’operació del qual es va esfumar quan tot semblava tancat. Fins i tot van sonar perfils diferents, com el de Neyou, sense acabar de quallar. Mentrestant, l’afició mirava amb preocupació la manca d’efectius al mig del camp, conscients de l’exigència d’una temporada en què el Valencia necessita estabilitat i resultats.

Santamaría, l’aposta definitiva després de setmanes d’incertesa

En aquest context, el Valencia CF ha fet un pas ferm apostant per un perfil molt diferent dels descartats previs. Segons ha transcendit a través de diferents mitjans i va avançar ahir Superdeporte, el club ha arribat a un acord total amb el Rennes per a la incorporació de Baptiste Santamaría. El migcampista francès, que finalitza contracte el 2026, s’ha convertit en la gran aposta de la direcció esportiva per apuntalar la sala de màquines.

| Ouest-France

El fitxatge s’ha tancat amb una fórmula poc habitual, molt en línia amb la política d’austeritat que caracteritza l’entitat des de fa diverses temporades. El traspàs es realitza a cost zero, però inclou variables per rendiment i un percentatge sobre una futura venda, una estratègia pensada per minimitzar riscos econòmics. Està previst que l’intercanvi de documentació es produeixi en els pròxims dies i, si tot transcorre amb normalitat, Santamaría s’incorporarà de seguida a la concentració a Olot.

Amb 30 anys, l’ex del Stade Rennes FC té experiència a la Ligue 1 i la Bundesliga. La temporada passada va jugar cedit al Niça, on va ser titular en 11 dels 15 partits disputats. La seva arribada, per tant, garanteix solvència, desplegament físic i capacitat per equilibrar el centre del camp, una àrea on Corberán només comptava fins ara amb Pepelu i Javi Guerra. De fet, el Valencia va rebutjar recentment una oferta de 10 milions per Pepelu procedent del Besiktas, mentre que s’espera tancar la renovació de Javi Guerra aviat.

Moviments pendents a la plantilla: Ocampos, Sangaré i la possible sortida d’Almeida

L’arribada de Santamaría no serà, en tot cas, l’última operació d’un Valencia CF molt actiu al mercat estival. En les últimes hores, ha agafat força el nom de Lucas Ocampos per reforçar la banda, com va publicar ‘La Grada’, mentre que la direcció esportiva continua rastrejant alternatives per al lateral dret. Buba Sangaré, jove talent de la Roma, ha estat vinculat al club segons la informació de ‘Superdeporte’.

A més, el futur d’André Almeida apunta lluny de Mestalla. El mitjapunta portuguès té un principi d’acord amb el Trabzonspor turc, cosa que obligaria a buscar un recanvi de perfil ofensiu en els pròxims dies.