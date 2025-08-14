El club català la filosofia del qual, similar a la de l'Athletic, arriba a la televisió italiana

La Unió Esportiva Olot torna a ser notícia, i no per un resultat esportiu. La seva política de només fitxar futbolistes formats als Països Catalans ha arribat a la televisió italiana. El mitjà Cronache di Spogliatoio ha destacat aquest model com un exemple únic en el futbol modern.
Inspiració en un gran de LaLiga
La comparació amb l'Athletic de Bilbao és inevitable. El club basc només juga amb futbolistes formats al País Basc i Navarra. La UE Olot va adoptar el 2016 una filosofia similar, adaptada al seu territori.
Tot i que la plantilla actual és jove, diversos exjugadors formats aquí han arribat al futbol professional. Aquests casos serveixen com a exemple que aquesta filosofia no limita el talent, sinó que el potencia. Els jugadors de la pedrera aprenen amb una identitat clara i amb un arrelament que no tots els clubs ofereixen.
Un model que traspassa fronteres
La recent aparició en un mitjà esportiu italià confirma que aquest projecte genera interès fora d'Espanya. En temps de fitxatges milionaris i plantilles globalitzades, l'Olot defensa una estratègia radicalment oposada. L'impacte no és només mediàtic. També pot inspirar altres clubs a prioritzar les seves arrels.
L'afició valora aquesta aposta, tot i que sap que no garanteix resultats immediats. El club ha viscut ascensos i descensos, però manté intacta la seva convicció. L'objectiu és continuar sent competitius sense renunciar a la seva filosofia. En aquest camí, cada temporada suposa un nou examen.
En un context d'actualitat intensa
Mentre Catalunya pateix onades de calor, robatoris mediàtics i notícies polítiques, l'Olot es converteix en símbol de resistència cultural. La seva història ofereix un respir davant titulars sobre incendis, baralles de carrer o tensions econòmiques. Aquest model no només parla de futbol, sinó d'identitat, arrelament i orgull per un territori.
El més cridaner és que aquesta filosofia tan comentada pertany a un club humil, amb una base social sòlida. Un equip que, des de la comarca de la Garrotxa, ha aconseguit situar-se al mapa internacional. En un món on el futbol sembla cada cop més global i desconnectat de la gent, el seu exemple trenca motlles. I ara, gràcies a la televisió italiana, es confirma que l'equip en qüestió és la Unió Esportiva Olot.
La història de l'Olot demostra que encara hi ha espai per a un futbol amb identitat pròpia. La seva aposta per jugadors formats als Països Catalans trenca amb la tendència globalitzada i manté viva la connexió amb la seva afició. No es tracta només de competir, sinó de representar valors, cultura i un sentiment compartit per tota una comunitat.
En un panorama dominat per fitxatges milionaris i clubs sense arrels, l'Olot ofereix un model diferent. El reconeixement internacional confirma que la coherència pot tenir impacte més enllà del marcador. El seu èxit no es mesura només en títols, sinó en orgull i pertinença.