Noticia bomba para Carlos Corberán: Relacionan a un mediocentro 'top' con el Valencia

El Valencia ajusta piezas durante los últimos días antes del arranque liguero. El plan deportivo se acelera con la intención de elevar el nivel competitivo. La prioridad pasa por reforzar la sala de máquinas sin alterar el equilibrio presupuestario del club.

Mercado del Valencia: Ugrinic, Santamaría y Danjuma ya están dentro

La dirección deportiva ha completado operaciones que dotan de variantes inmediatas al once. Filip Ugrinic llega desde Young Boys con contrato hasta 2029 para aportar llegada y último pase.

Baptiste Santamaría aterriza procedente del Rennes con perfil de sostén y experiencia táctica. Arnaut Danjuma refuerza los extremos tras cerrarse el acuerdo con Villarreal esta misma semana. A la vez, el club ha blindado a Javi Guerra con una renovación estratégica.

| Young Boys

Un perfil Premier para ordenar el juego de Mestalla

En el tablero falta una pieza con jerarquía para mandar sobre la posesión. Corberán quiere un mediocentro capaz de acelerar o pausar según el contexto. La idea es liberar a los interiores jóvenes y mejorar la salida limpia bajo presión. El objetivo pertenece a la élite inglesa y encaja en los sistemas preferidos del técnico español.

Harry Winks, el nombre que gana fuerza en el mercado

El candidato es Harry Winks, mediocentro inglés con experiencia contrastada en Tottenham y Leicester. Tiene 29 años y contrato con los Foxes hasta junio de 2026, por lo que no sería una operación a coste cero. Su valor de mercado ronda los nueve millones de euros, cifra asumible si existe voluntad de venta. Además, ya sabe lo que es liderar un ascenso y competir al máximo nivel.

Competencia real: Fiorentina y Brentford presionan por el inglés

El Valencia lidera la carrera por Winks, según informó el periodista Mike McGrath. Desde Inglaterra apuntan a una puja con la Fiorentina y el Brentford durante estos días.

La operación exige rapidez para evitar que el mercado italiano o la Premier eleven el precio final. En Leicester arrancaron la temporada con él participando, lo que añade complejidad al calendario de negociación.

| Valencia CF, XCatalunya

Radiografía del mediocentro: datos 2024/25 y estreno del nuevo curso

Winks firmó 22 partidos de Premier la pasada temporada con Leicester, sin goles y con cuatro amarillas. Es un mediocentro de pase seguro, lectura posicional y primer toque que acelera recepciones. Este curso ya ha tenido minutos en el estreno de Championship, saliendo desde el banquillo.

Lo que aportaría al once de Corberán en LaLiga 2025/26

Su llegada permitiría un doble pivote más equilibrado junto a Santamaría. En un 4-3-3, también podría actuar como regista por detrás de Ugrinic. Mejoraría la circulación en campo propio y ayudaría a defender con balón en ventajas cortas. Aumentaría la precisión en la primera y la segunda salida, clave ante presiones altas en Mestalla.

Objetivo Europa y reloj del mercado: ¿podrá cerrarse antes del debut?

La hoja de ruta de Ron Gourlay fija Europa como meta inmediata dentro de un plan realista. El fichaje de un mediocentro de jerarquía encajaría con esa ambición competitiva. La cuestión es si el Valencia podrá acelerar tiempos y resolver la puja en los próximos días.