El castellonense Pablo Fornals marca con el Betis y llora por la DANA: 'No era día...'

Afortunadamente para muchos futbolistas valencianos, esta jornada de la vergüenza ya está llegando a su fin. Pese a que en el este del país se está viviendo la mayor catástrofe en muchísimo tiempo, LaLiga decidió que este fin de semana había fútbol. Al menos, fuera de la Comunitat Valenciana.

Eso supuso que muchos profesionales procedentes de Valencia y de otras provincias de la Comunitat tuvieron que pasar un par de días lejos de sus ciudades y familiares afectados, sin poder ayudar en prácticamente nada. Tuvieron que celebrar goles sin ni un mísero ápice de la alegría, pues por su cabeza realmente no estaba en el terreno de juego, sino en los pueblos afectados por el temporal. Algo así le ocurrió, por ejemplo, a Pablo Fornals.

El jugador del Real Betis es nacido en Castellón de la Plana, no especialmente cerca de Huerta Sur, la comarca más afectada por las inundaciones, pero con allegados en ella. Él fue el autor del primer gol del equipo andaluz en su visita al norte de España, el que sirvió para llevarse un valioso punto de un feudo complicado. Y su celebración no dejó indiferente a nadie: levantó una camiseta de su equipo en la que podía leerse "Fuerza Valencia" y luego se derrumbó a lágrima viva.

El choque entre Betis y Athletic terminó con empate a 1 en el marcador, pero realmente el resultado fue lo menos reseñable. Igual que ocurrió en el resto de partidos de esta jornada que, defienden muchos, jamás tendría que haberse celebrado. Lo de Pablo Fornals es sólo un ejemplo; también hemos visto emocionarse a otros valencianos como Vicente Moreno, Toni Lato, Antonio Sivera y varios más.

Las declaraciones de Pablo Fornals

Pero por si la celebración del gol de Pablo Fornals no hubiera sido suficiente para demostrar su tremenda tristeza por lo que está ocurriendo en sus tierras, el jugador se pasó después por los micrófonos de DAZN y nos emocionó a todos. "Lo siento si me emociono. Con mucha rabia, todos tenemos amigos y conocidos, somos de cerca, tenemos amigos ayudando allí. No era un día para celebrar nada, ni fútbol ni goles. Pero dentro de haber tenido que jugar, haberle dado a la gente un partido lo más parecido a la Premier desde que he vuelto. Mucho ánimo a familiares, nosotros no podemos controlar lo que nos depara el medio ambiente, pero sí cómo se hacen las cosas", proclamó, en primera instancia.

Luego añadió: "Lo que nos está tocando sufrir como sociedad esta semana... He escuchado que van a venir más lluvias. Esto no va de colores ni de ideologías. Nos hemos unido como siempre hacemos en las malas. Ahora que cada uno asuma consecuencias. Pero poner la tele y ver a amigos y familia de Castellón que van allí a limpiar y ayudar, que los equipos se están volcando para llevar agua y provisiones, es bonito ver que la gente, aunque sea por esta desgracia, se vuelca con nosotros".