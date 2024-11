La jugada mestra del Sevilla que ha sortit bé a García Pimienta

El Sevilla viu una situació econòmica molt complicada i això obliga a incorporar jugadors per un preu com més baix millor. És per això que els andalusos es van fixar en un jugador que acabava contracte com Ejuke. L'extrem nigerià de 26 anys estava jugant al CSKA de Moscou, tot i que, arran del conflicte amb Ucraïna, el jugador va marxar cedit en dues ocasions. La temporada 2022/23 va estar a l'Hertha de Berlín, mentre que el curs passat va jugar en préstec al Royal Antwerp.

Després de 4 temporades vinculat al club rus, Ejuke es va desvincular d'aquesta institució i va aterrar al Ramón Sánchez Pizjuán. Els aficionats sevillistes no li tenien massa expectatives posades, no només perquè va arribar a cost zero, sinó perquè molt poca gent el tenia en el radar. Durant la pretemporada, Ejuke ja ens va ensenyar que podia aportar coses interessants al llarg d'aquesta temporada i, una vegada començarà la competició oficial, això s'ha demostrat.



El nigerià s'ha convertit en un dels millors jugadors de la plantilla. Fins al moment, suma 544 minuts de 900 possibles. Excepte el primer enfrontament contra Las Palmas i el darrer contra l'Espanyol, Ejuke ha estat present en tots els partits. Suma 9 partits, 6 titularitats i 1 gol. Ara, però, aquest bon inici de temporada es veurà frenat per una lesió que el deixarà fora dels terrenys de joc durant tres mesos. Quan faltava molt poc perquè l'àrbitre assenyalés el camí cap als vestidors en el partit contra el Barça de la desena jornada, Ejuke va notar una punxada als isquiotibials i va haver de ser substituït

Grans números d'Ejuke

En el moment de la lesió, l'africà sumava 3 titularitats consecutives. Aquesta baixa ha estat molt dura per Garcia Pimienta. Una dada que ho exemplifica és que en el moment de la lesió era el jugador amb més regats de la lliga EA Sports. Ejuke és un jugador així, desequilibrant més no poder i un maldecap pel lateral que el defensi. En aquest inici del curs, Ejuke ha ocupat la demarcació d'extrem esquerre, jugant a cama canviada. El seu bon rendiment l'han portat a tornar a ser convocat amb la selecció de Nigèria. Des del gener del 2022 que no vestia la seva equipació. Això sí, aquesta temporada hi ha anat convocat, però no ha disputat ni un sol minut.

| Sevilla FC, UEFA

Els qui ja l'havien vist jugar anteriorment, destaquen que era un dels jugadors més talentosos que hi havia i que era qüestió de temps que fes el salt a una lliga més important. Precisament, l'any passat va dur a terme un molt bon partit contra el Barça a la Champions League. Un dels únics aspectes que li falta polir és la seva relació amb el gol, atès que, malgrat la demarcació que ocupa, només en una campanya ha estat capaç d'anotar, com a mínim, deu gols. Els aficionats del Sevilla ja estan contant els dies perquè un dels millors fitxatges d'aquest estiu a la lliga espanyola retorni com més aviat millor.