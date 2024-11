El castellonenc Pablo Fornals marca amb el Betis i plora per la DANA: 'No era dia...'

Afortunadament per a molts futbolistes valencians, aquesta jornada de la vergonya ja està arribant al final. Tot i que a l'est del país s'està vivint la catàstrofe més gran en moltíssim temps, LaLiga va decidir que aquest cap de setmana hi havia futbol. Almenys, fora de la Comunitat Valenciana.

Això va suposar que molts professionals procedents de València i altres províncies de la Comunitat van haver de passar un parell de dies lluny de les seves ciutats i familiars afectats, sense poder ajudar en pràcticament res. Van haver de celebrar gols sense ni un miserable àpex d'alegria, ja que pel seu cap realment no estava al terreny de joc, sinó als pobles afectats pel temporal. Una cosa així li va passar, per exemple, a Pablo Fornals.

El jugador del Reial Betis és nascut a Castelló de la Plana, no especialment a prop d'Horta Sud, la comarca més afectada per les inundacions, però amb amics. Ell va ser l'autor del primer gol de l'equip andalús en la visita al nord d'Espanya, el que va servir per endur-se un punt valuós d'un feu complicat. I la seva celebració no va deixar indiferent ningú: va aixecar una samarreta del seu equip en què podia llegir-se "Força València" i després es va esfondrar a llàgrima viva.

El xoc entre Betis i Athletic va acabar amb empat a 1 al marcador, però realment el resultat va ser el menys ressenyable. Igual que va passar a la resta de partits d'aquesta jornada que, defensen molts, no s'hauria d'haver celebrat mai. Això de Pablo Fornals és només un exemple; també hem vist emocionar-se altres valencians com Vicente Moreno, Toni Lato, Antonio Sivera i diversos més.

Les declaracions de Pablo Fornals

Però per si la celebració del gol de Pablo Fornals no hagués estat suficient per demostrar la seva tremenda tristesa pel que està passant a les seves terres, el jugador es va passar després pels micròfons de DAZN i ens va emocionar a tots. "Ho sento si m'emociono. Amb molta ràbia, tots tenim amics i coneguts, som de prop, tenim amics ajudant allà. No era un dia per celebrar res, ni futbol ni gols. Però dins d'haver hagut de jugar, haver-lo donat a la gent un partit el més semblant a la Premier des que he tornat. Molt ànim a familiars, nosaltres no podem controlar el que ens depara el medi ambient, però sí com es fan les coses ”, va proclamar, en primera instància.

Després va afegir: "El que ens està tocant patir com a societat aquesta setmana... He sentit que vindran més pluges. Això no va de colors ni d'ideologies. Ens hem unit com sempre fem a les dolentes. Ara que cadascú assumeixi conseqüències. Però posar la tele i veure amics i família de Castelló que hi van a netejar i ajudar, que els equips s'estan bolcant per portar aigua i provisions, és bonic veure que la gent, encara que sigui per aquesta desgràcia, es bolca amb nosaltres".