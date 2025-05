El Girona crema: El clar avís de Míchel als seus jugadors

El Girona FC es troba en una situació crítica a LaLiga, acumulant onze jornades sense conèixer la victòria i situant-se a tan sols tres punts de la zona de descens. El pròxim enfrontament contra el Mallorca a Montilivi es perfila com una autèntica final per a l'equip català.

Les contundents paraules de Míchel

La ratxa negativa del Girona ha generat una creixent preocupació tant en l'afició com en el cos tècnic. L'empat recent davant el Leganés, malgrat jugar amb superioritat numèrica durant més de 70 minuts, va evidenciar les grans dificultats de l'equip per tancar els partits i mantenir la concentració.

En la prèvia del crucial encontre contra el Mallorca, l'entrenador Míchel Sánchez ha llançat un missatge contundent als seus jugadors. "Si algun jugador creu que no està preparat, que ho digui, si algú creu que és millor que la resta de l'equip, que ho digui, i estarà fora. No vull egos individualment, això no ajuda al present".

| @gironafc

Aquestes declaracions reflecteixen la urgència i la necessitat de compromís total per part de la plantilla en aquest tram final de la temporada.

11 partits seguits sense guanyar

El Girona ha sumat únicament 4 punts dels últims 33 possibles, una xifra alarmant que ha encès les alarmes al club. Actualment, l'equip es troba en una posició compromesa, amb només tres punts d'avantatge sobre la zona de descens.

La defensa ha estat un dels punts febles de l'equip, encaixant gols en les últimes onze jornades consecutives. Míchel ha reconegut que no es tracta d'un problema de sistema, sinó d'execució i concentració en moments clau.

El Girona ha mostrat una falta de contundència en ambdues àrees. Malgrat generar ocasions, la falta d'eficàcia ofensiva i els errors defensius han costat punts vitals. Míchel ha destacat la importància de corregir aquests aspectes i ha fet èmfasi en la necessitat que tots els jugadors estiguin mentalment preparats per afrontar els duels restants en Lliga.

Jugadors com Stuani i Portu han estat mencionats pel tècnic com exemples de compromís i lideratge en moments difícils. No obstant això, s'espera que tota la plantilla faci un pas endavant i mostri la determinació necessària per revertir la situació.

Una final a Montilivi

El partit contra el Mallorca es presenta com una oportunitat crucial perquè el Girona recuperi la confiança i sumi tres punts vitals en la seva lluita per la permanència a Primera. Amb cinc jornades restants, cada encontre adquireix una importància capital. L'afició jugarà un paper fonamental, i Míchel ha demanat el seu suport incondicional, fent una crida a que es centrin en l'equip en el seu conjunt i no en individualitats.

Així doncs, el Girona s'enfronta a un moment decisiu en la seva temporada. La resposta de l'equip en els pròxims partits determinarà el seu futur en la màxima categoria del futbol espanyol.