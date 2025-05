Els aficionats del Barça esclaten contra Ter Stegen i li posen un nou malnom

A principis de temporada, concretament a finals de setembre, el Barça va veure com la seva porteria es quedava òrfena després de la greu lesió de Ter Stegen davant el Villarreal. El porter alemany va caure malament després de l'intent de blocar una pilota, i va acabar amb una ruptura completa del tendó rotulià del genoll. En total, Marc va estar 7 mesos de baixa, per la qual cosa el F.C Barcelona va haver de buscar un reforç sota els pals.

En un primer moment, en l'entorn blaugrana es va apostar per Iñaki Peña, però finalment es va fer oficial l'arribada del porter polonès Wojciech Szczesny. L'ex de la Juventus ja estava retirat, però va tornar a calçar-se les botes després de la trucada del Barça, i ha demostrat que encara tenia nivell per seguir jugant. El seu rendiment ha estat tan bo que ha fet oblidar Ter Stegen, i molts lamenten el seu retorn pensant que li prendrà la titularitat a Tek en el tram final.

Crítiques després del seu retorn a Valladolid

Tots aquests rumors sobre el seu retorn a la titularitat es van veure engrandits després de l'anunci de Flick de la seva inclusió en l'onze davant el duel a Pucela. L'alemany tornava després de la seva lesió, i no va acabar de fer-ho de la millor manera, ja que el Valladolid només va necessitar 6 minuts per perforar la seva porteria. En una acció sense aparent perill, Iván Sánchez va optar per realitzar un centre des de la part dreta de l'àrea, convertint-se en un rebuig per part de la defensa culé.

| F.C. Barcelona

Aquest rebuig va fer que la pilota agafés una trajectòria totalment diferent cap al segon pal, deixant Ter Stegen totalment venut. Després d'aquesta acció, les xarxes no van trigar a parlar sobre la posició de Marc, i com podria haver fet molt més, posant-li el mot de "Ter Statuen". Quan la pilota va sortir de les botes del 10 del Valladolid, Ter Stegen va fer un salt inexplicable, quedant-se totalment parat veient com la pilota entrava a la xarxa.

Tot i així, per sort va veure com el seu equip remuntava el partit i la seva mala actuació no afectava les aspiracions del Barça per aconseguir alçar-se amb la Lliga. Al minut 54, Raphinha va aprofitar un mal rebuig del porter del Valladolid per empatar el partit. Només 6 minuts més tard, Fermín López va definir a la perfecció una gran passada de Gerard Martín per culminar la remuntada i reafirmar el lideratge en la competició domèstica.

Després del partit, l'afició blaugrana s'esperava el pitjor, ja que molts veien la possibilitat que Ter Stegen pogués ser titular dimarts en la tornada de Champions contra l'Inter. No obstant això, Flick va deixar clar que Szczesny seria qui ocuparia el lloc sota pals. Així doncs, els culers respiren alleujats.