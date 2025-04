L'afició del Girona esclata: El jugador més assenyalat, missatge a Míchel

Avui era sens dubte un partit clau per als interessos del Girona FC, el qual travessava una ratxa de resultats molt dolenta en les últimes jornades de Lliga. Els de Míchel Sánchez van començar la temporada amb molta il·lusió, després d'un any històric que els va consagrar amb una classificació per a la UEFA Champions League. No obstant això, entrar en "una nova dimensió" no els ha anat molt bé als jugadors i al tècnic de Vallecas.

Els catalans van començar la temporada amb alguns alts i baixos, però mantenint-se a la zona alta de la classificació i somiant amb tornar a repetir llocs europeus. No obstant això, a poc a poc l'equip es va anar desinflant, i ni amb un calendari menys exigent van aconseguir mostrar aquell joc que va aconseguir enamorar tota Europa. Els blanc-i-vermelles arribaven a l'encontre d'avui davant l'Alavés amb una de les pitjors dinàmiques de LaLiga, encadenant un total de 7 partits seguits sense guanyar.

Avui, aquesta ratxa s'ha ampliat a 8 encontres, ja que l'equip de Míchel s'ha vist totalment superat per l'Alavés, perdent per 0 gols a 1. L'equip vitorià arribava a l'encontre sense marge d'error per no tornar al descens, mentre que els catalans encara disposaven de 7 punts d'avantatge amb la zona roja de La Lliga. Ara, els de Míchel poden veure com, si guanya el Leganés, la distància amb la zona de descens es pot reduir a només 4 punts.

Un dels jugadors assenyalats

Des de principis de temporada, quan les coses no començaven a anar bé, un dels grans assenyalats va començar a ser Abel Ruiz. L'ex del Sporting de Braga va arribar al Girona per suplir el pichichi Artem Dovbyk, i en cap moment ha donat la talla. El canterà del F.C Barcelona sortia d'inici en l'encontre d'avui després de dos mesos de baixa per lesió, i ha estat substituït al minut 68.

Entre xiulets, insults i esbroncades, Abel ha abandonat el partit per donar pas a Christian Stuani, el qual, en poc més de mitja hora ha generat molt més perill que ell. L'uruguaià porta 6 gols en Lliga, mentre que Abel ha aconseguit anotar tan sols 4 gols amb molts més minuts a les seves espatlles. En total, el conjunt català encara té 8 finals per davant per no tornar a repetir aquell terrible any a les ordres d'Eusebio, on van acabar descendint a Segona Divisió.

La dura realitat, però, és que d'aquí al final de temporada, hi ha jugadors com Abel Ruiz que ja no compten amb el suport de l'afició del Girona. Així doncs, veurem si en les pròximes jornades, a base de bon rendiment, el davanter aconsegueix recuperar confiança i ajudar l'equip a evitar el descens.