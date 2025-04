Cop dur per a Míchel al Girona: Es queda sense un fitxatge somiat

Cada temporada, els directors esportius dels grans clubs europeus recorren els camps del nord a la recerca de noves promeses. I en aquesta ocasió, l'atenció s'ha centrat en un futbolista escandinau que, malgrat la seva joventut, ja està en el punt de mira de diversos gegants del continent. Amb només 18 anys, aquest migcampista ofensiu ha despertat l'interès dels principals equips de la Premier League, i també d'un club de LaLiga que continua apostant amb valentia pel talent jove: el Girona FC.

El Girona no s'atura

A Montilivi tenen clar que el creixement del club passa per trobar perles abans que la resta. I encara que moltes vegades els focus se'ls emporta el primer equip, als despatxos es treballa sense descans per anticipar-se en el mercat. Aquesta vegada, l'objectiu era fer-se amb els serveis d'un mitjapunta nòrdic, criat en una de les pedreres més reputades de Noruega.

| Girona FC

Amb el suport del City Football Group, el Girona sabia que podia comptar amb un reforç de luxe si aconseguia convèncer els dirigents del Manchester City per una cessió. I és que el jugador també figurava en l'agenda del conjunt citizen, que el seguia des de fa mesos gràcies al seu rendiment en les categories inferiors i la seva irrupció en la selecció sub-21 de Noruega.

Però quan tot semblava anar ben encaminat, va aparèixer un nou equip interessat . Unai Emery, sempre atent al talent emergent, va posar sobre la taula una proposta que va resultar ser decisiva. L'Aston Villa, amb un projecte atractiu a la Premier League i minuts assegurats per al jove jugador, va canviar el rumb dels esdeveniments.

Una decisió personal

Les últimes informacions que arriben des de Noruega assenyalen que el futbolista ha pres una decisió clara: vol jugar a Anglaterra sota les ordres d'Emery. No ha estat una elecció fàcil, però el conjunt de Birmingham ha convençut l'entorn del jugador amb un pla esportiu adaptat a la seva progressió i amb una promesa: protagonisme immediat.

Aquest jove migcampista es va formar en les categories inferiors del Rosenborg, un dels clubs més importants de Noruega. Encara que la seva participació aquesta temporada ha estat limitada, ja ha deixat mostres de la seva qualitat, tant a la lliga nacional com amb la selecció sub-21. El seu nom ja sona com a part del futur del futbol noruec juntament amb estrelles consagrades com Haaland o Odegaard.

| Girona FC, XCatalunya

Un fitxatge que s'escapa

El Girona confiava amb poder comptar amb ell en qualitat de cedit, però finalment no serà possible. Encara que el City Group podia haver facilitat l'operació, la decisió final ha estat en mans del jugador i el seu entorn, que han optat per una experiència a la Premier. El Girona, per la seva banda, continuarà explorant altres vies per reforçar la seva plantilla amb talent jove.

Amb una gran projecció, capacitat de passada, arribada a l'àrea i una maduresa impròpia per a la seva edat, el jugador que ha causat tot aquest enrenou en el mercat de fitxatges és Sverre Nypan.