El tuit premonitori de Xavier Valls durant el Valladolid - Barça

El F.C Barcelona es va enfrontar ahir al Real Valladolid en la jornada 34 de la Lliga EA Sports, en un duel líder contra cuer que va acabar en 1-2. El partit no va ser dels més vistosos del Barça aquest any, i va haver de tirar de treball i intensitat per superar un Real Valladolid molt competitiu. Els de Pucela van plantejar un partit molt físic i amb les línies molt juntes, per la qual cosa el combinat culé ho va tenir molt difícil per veure la porteria.

A més, se'n anar al descans 1-0, ja que durant la primera meitat, el terreny de joc va estar ple de cares poc habituals; Flick havia apostat per les rotacions. El tècnic alemany va donar entrada a jugadors poc habituals com Pau Víctor, Ansu Fati o Héctor Fort, amb la mirada posada en el partit de dimarts davant l'Inter de Milà. La jugada, però, no li va sortir del tot bé a Flick; a la segona meitat va haver de tirar de les estrelles de l'equip per poder remuntar el partit.

Xavier Valls ja ho va predir

Abans que finalitzés la primera part, Xavier Valls, periodista i presentador a TV3, va escriure un tuit premonitori del que seria la segona part del partit a Pucela. "Doncs hauran de sortir els bons, tant bé que els hauria anat un descans", va explicar a través del seu compte personal a X (Twitter). I així va ser, a la sortida de vestidors, Flick va donar entrada a jugadors com Raphinha i Frenkie de Jong, els quals van ser crucials per aconseguir aixecar el partit.

| FCB

Sense anar més lluny, l'extrem brasiler només va necessitar 9 minuts dins del terreny de joc per posar les taules en l'electrònic gràcies a un xut ajustat al primer pal. 6 minuts més tard, el Barça va culminar la remuntada amb un gran gol col·lectiu de Fermín López. La victòria, però, va tenir un sabor agredolç per a l'afició, ja que van veure que jugadors que podrien descansar, van haver de sortir per donar la volta al marcador.

El rival en Champions també rota

A més, aquesta mateixa estratègia va ser utilitzada per l'Inter de Milà en el seu partit a la Serie A davant el Verona. Els de Simone Inzaghi van guanyar a un Verona que lluita per no descendir amb un equip ple de rotacions. Sense anar més lluny, dels onze futbolistes que es van enfrontar al Barça dimecres a Montjuïc només un d'ells va repetir, Yan Bisseck.

En un tram de la temporada decisiu per als diferents clubs, la gestió de minuts de jugadors és clau, i una lesió pot ser perjudicial. Així doncs, el Barça, encara que no va poder donar tot el descans que volia als seus jugadors més importants, arribarà al duel a Milà amb les cames fresques i renovades.