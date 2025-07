Girona i Alabès volen la cessió d’un jugador de l’Athletic Club

El Girona afronta l'estiu amb més dubtes que certeses. Després d'una temporada que va acabar per sota de les expectatives, l'afició de Montilivi reclama un canvi de rumb i una plantilla que torni a il·lusionar des del primer minut. Mentre els equips de la zona mitjana de la Lliga EA Sports han mogut fitxa al mercat, el club català continua sense anunciar cares noves. La pressió recau sobre Quique Cárcel, responsable de tancar incorporacions abans que el temps jugui en contra seva.

El tècnic Míchel no ha amagat el seu desig de reforçar la defensa, especialment el lateral dret, una de les posicions més assenyalades la temporada passada. La manca de profunditat i alternatives va condicionar el rendiment d'un equip que, tot i assegurar la permanència a la recta final, va acabar molt a prop dels llocs de descens. En aquest context, cada decisió del club adquireix un pes especial de cara a una pretemporada que ja ha començat amb la mirada posada a corregir errors.

Hugo Rincón, la perla de LaLiga Hypermotion que sedueix diversos clubs

El mercat de laterals drets es mou ràpidament i, aquest estiu, hi ha un nom que sobresurt per damunt de la resta: Hugo Rincón. El jugador, que pertany a l'Athletic Club, acaba de signar una temporada espectacular al Mirandès i s'ha guanyat l'interès de diversos clubs de Primera Divisió. Amb només 22 anys, Rincón va disputar 44 partits oficials la temporada passada, anotant tres gols i repartint cinc assistències, unes xifres que destaquen en qualsevol comparació de la categoria.

| Twitter

El seu rendiment sota les ordres d'Alessio Lisci va ser clau perquè el Mirandès lluités per l'ascens fins a l'últim sospir, caient a la final del playoff davant l'Oviedo. El futbolista navarrès només es va perdre tres partits oficials, cosa que parla de la seva regularitat i capacitat física, dues qualitats imprescindibles per als sistemes exigents de la Lliga EA Sports.

No només Girona i Alavés han mostrat interès per la seva cessió, segons altres mitjans, també clubs com Sevilla, Rayo Vallecano o Mallorca vigilen de prop els moviments de l'Athletic Club, que encara ha de resoldre l'arribada de Jesús Areso (Osasuna) abans de desbloquejar la sortida de Rincón. Segons va avançar el periodista Nil Solà a Twitter, la decisió definitiva arribarà en qüestió de dies, un cop els lleons tanquin el relleu per a la banda dreta.

El Girona accelera l'operació: raons tàctiques i una plantilla per reconstruir

L'aposta per Hugo Rincón no és casual. A Girona, tant cos tècnic com direcció esportiva consideren que el seu perfil encaixa a la perfecció en els plans de Míchel, que cerca un lateral de llarg recorregut, potent i amb vocació ofensiva. El fet de poder jugar tant en línia de quatre com de carriler en defensa de cinc dona a Rincón una versatilitat que resulta especialment atractiva després dels problemes de flexibilitat tàctica patits el curs passat.

A més, l'opció de veure Rincón retrobant-se amb Joel Roca, excompany seu al Mirandès i que enguany formarà part del primer equip a Montilivi, afegeix un al·licient extra per a l'afició gironina. Cárcel sap que el marge d'error és mínim, i encertar en els reforços és obligatori per tornar la confiança perduda a un entorn que va acabar el curs frustrat després d'una dura derrota davant l'Atlético de Madrid (0-4) a l'última jornada.

La plantilla del Girona està cridada a patir canvis notables. Jugadors com Tsygankov, Miguel Gutiérrez o Arnau Martínez podrien deixar l'entitat davant l'interès de clubs de més pressupost. Mentrestant, altres noms com Aleñá, Vilarrasa o Mika Mármol sonen amb força per reforçar diferents posicions. L'arribada d'Hugo Rincón seria la primera pedra d'un projecte que necessita reprendre el camí de l'èxit i, sobretot, evitar els patiments viscuts al tancament de la darrera temporada.