Claudio Giráldez ho lamenta, no li queda cap altra opció: venda inevitable al Celta de Vigo

L'estiu a Vigo mai passa desapercebut per a l'aficionat al futbol, sobretot quan s'acosten canvis en posicions tan clau com la del lateral dret. La plantilla del Celta afronta aquests dies una situació poc habitual: disposa de tres futbolistes específics per al mateix lloc, cadascun amb arguments sòlids per reclamar minuts. Aquesta competència interna, tan intensa com inusual, ha generat nombroses incògnites de cara a una temporada que promet ser exigent sota la direcció de Claudio Giráldez.

El gran moment d'Óscar Mingueza i el seu paper en la planificació

El nom d'Óscar Mingueza sobresurt en totes les converses celestes. Després d'una campanya d'altíssim nivell, en què es va consolidar no només com a titular sinó com un dels futbolistes més regulars de la plantilla, el defensor català s'ha guanyat el respecte tant del cos tècnic com de l'afició. Mingueza ha recuperat la millor versió que va apuntar en la seva etapa inicial al Barça i, de la mà de Giráldez, s'ha convertit en un segur de vida pel flanc dret. La seva convocatòria amb la selecció espanyola no ha fet més que revalorar la seva figura.

No és d'estranyar que hagin sorgit rumors sobre el seu futur. A dia d'avui, diversos equips de primer nivell segueixen de prop la seva evolució, cosa que afegeix incertesa a la seva continuïtat. Des del club es transmet tranquil·litat, però la possibilitat d'una sortida és sobre la taula si arriba una oferta irrenunciable. Renovar Mingueza i blindar el lateral dret és una prioritat per a la direcció esportiva, encara que la situació continua oberta i podria deparar sorpreses en les pròximes setmanes.

| RC Celta

Sergio Carreira: renovació, confiança i expectatives de creixement

D'altra banda, Sergio Carreira s'ha convertit en la gran aposta de futur del club. Encara que la seva participació la temporada passada no va ser tan destacada pel que fa a minuts, les sensacions que va deixar quan va saltar a la gespa van ser més que positives. La seva progressió ha convençut els responsables del club, que recentment han apostat per la seva renovació, demostrant així la confiança en les seves capacitats. Carreira ha mostrat una notable maduresa tot i la seva joventut, i tot apunta que aquesta temporada podria fer un salt definitiu si es manté la línia ascendent que ha traçat aquest últim any.

La renovació de Carreira ha estat un dels moviments estratègics del Celta aquest estiu. Les negociacions no han estat exemptes de dificultats, sobretot en l'apartat econòmic, però finalment ambdues parts han acostat posicions. L'acord reforça una política d'aposta per la pedrera que tan bons resultats ha donat en el passat i que el club pretén consolidar per als pròxims cursos.

El cas Javi Rueda: una cessió fructífera, una lesió inoportuna i un futur a l'aire

Javi Rueda, el tercer protagonista en aquesta equació, arriba després d'una experiència positiva a Segona Divisió amb l'Albacete. El lateral andalús, que ja havia destacat al Celta Fortuna, ha superat amb èxit el salt al futbol professional, demostrant que està preparat per competir al màxim nivell. Tanmateix, el seu camí s'ha vist enterbolit en les últimes setmanes per una lesió muscular que, tot i que no revesteix gravetat, li ha impedit treballar amb el grup a la pretemporada.

El futur de Rueda sembla el més incert dels tres. Segons informen mitjans gallecs com Radio Galega, el Celta ha rebut ofertes pel jugador i tot indica que podria ser l'escollit per abandonar la plantilla, probablement en qualitat de traspassat. No obstant això, la decisió final dependrà en alt grau del que passi amb Mingueza. Mentrestant, Rueda escura terminis de recuperació i espera rebre l'alta mèdica a temps per disputar minuts en els pròxims amistosos de pretemporada, especialment davant el Famalicao, on podria començar a mostrar les seves credencials davant Giráldez.