Gil Marín pren una decisió amb un futbolista, se'n va de l'Atlètic de Madrid: el seu preu

En ple mes de juliol i amb el mercat de fitxatges al roig viu, l’Atlético de Madrid afronta una etapa decisiva en la confecció de la seva plantilla. Després d’una temporada marcada pels alts i baixos i amb l’exigència de mantenir l’equip en la lluita per tots els títols, el club matalasser ha optat per prendre decisions fermes des de la direcció esportiva. L’objectiu és clar: donar entrada a cares noves que puguin aportar un salt de qualitat, però per això, primer cal deixar sortir.

L’estiu 2025 ha portat amb si moviments sonats a l’Atlético. L’arribada de futbolistes com Álex Baena, Matteo Ruggeri i Thiago Almada ha generat il·lusió entre l’afició i també ha elevat el nivell de competència interna. Tanmateix, la política de fitxatges de l’entitat, impulsada per Gil Marín, no pot escapar d’una realitat econòmica que obliga a equilibrar ingressos i despeses. Amb la mirada posada a reforçar encara més la plantilla, el club sap que abans ha de tancar vendes importants.

En aquest context, la figura de Samu Lino ha guanyat protagonisme. L’extrem brasiler, que en altres temporades va arribar a ser fonamental en l’esquema de Diego Pablo Simeone, ara es troba al centre del debat sobre possibles sortides. Segons DAZN, la direcció esportiva ha decidit activament oferir el futbolista a diferents equips, prioritzant especialment el mercat anglès, on les possibilitats d’una operació important augmenten considerablement.

Samu Lino: una temporada irregular i un preu de sortida definit

Samu Lino no ha aconseguit consolidar-se com a indiscutible a l’Atlético durant l’últim curs. Tot i acumular 47 partits oficials, la seva aportació en xifres s’ha quedat en 4 gols i 8 assistències, números que no acaben de reflectir el potencial que se li atribueix. Amb 25 anys i contracte fins al 2027, el club considera que aquest estiu és el moment perfecte per treure rendiment econòmic de la seva sortida.

Segons informacions de mitjans esportius, l’Atlético ha posat preu a Samu Lino i està disposat a negociar el seu traspàs en una forquilla que ronda entre els 20 i els 25 milions d’euros. Aquesta xifra respon tant al context actual del mercat com al rendiment recent del futbolista. El club no vol esperar més temps per moure fitxa, ja que amb el pas dels mesos el marge de maniobra en la negociació pot disminuir considerablement.

El mercat de la Premier League, el principal destí per a l’atacant brasiler

La direcció de l’Atlético ha mogut fitxa al mercat internacional, contactant amb clubs que poden satisfer les exigències econòmiques. En aquest sentit, la Premier League apareix com el principal escenari per al futur de Samu Lino. Equips com el Wolverhampton i el Nottingham Forest ja han rebut l’oferiment del futbolista, en una estratègia que respon a la necessitat de donar sortida ràpida i efectiva.

Els nexes entre Jorge Mendes, representant de diversos jugadors en ambdós equips, faciliten les converses. Així i tot, fins ara no s’ha produït cap oferta formal pel jugador. El temps apressa i a l’Atlético són conscients que la resolució d’aquest assumpte serà clau per poder accelerar noves incorporacions abans del tancament del mercat. Podria marxar per entre 20 i 25 milions d'euros.