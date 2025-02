Gir de 180 graus amb Ronald Araujo després de lesionar-se en el Sevilla - Barça

El FC Barcelona va segellar un triomf contundent davant el Sevilla al Sánchez Pizjuán (1-4). Tot i el marcador abultat, el duel no va ser un passeig triomfal per als d'Hansi Flick, que van viure moments de tensió en determinats trams del partit. L'equip local va aprofitar l'impuls inicial per posar les coses complicades als visitants, però els blaugranes van reaccionar amb determinació i eficàcia.

El partit va deixar, a més, diverses imatges que no van passar desapercebudes. D'una banda, la fortalesa anímica del Barcelona per refer-se després de l'empat matiner sevillista. D'altra banda, la intensitat amb què es va jugar, tant que va acabar amb una expulsió a les files blaugranes.

Van saltar les alarmes amb Araujo

La principal preocupació després de l'encontre es va centrar en Ronald Araujo, qui va haver de retirar-se a causa d'un problema al turmell dret. Finalment, l'afició pot respirar tranquil·la: segons la informació oferta pel mitjà ‘Jijantes’, el central uruguaià va ser sotmès a proves mèdiques que van descartar qualsevol lesió de gravetat.

| FCB

Es tracta tan sols d'una contusió important, la qual cosa implica que en un termini d'entre una i dues setmanes podria estar de nou disponible per a Flick. El temps de recuperació d'Araujo depèn, en gran mesura, de l'evolució de la inflamació i del dolor.

Per això, no es descarta completament la seva presència en el pròxim compromís de lliga davant el Rayo Vallecano, encara que tot indica que el tècnic serà prudent. El fet que el Barcelona ni tan sols hagi emès un comunicat mèdic oficial demostra la poca rellevància d'aquesta dolència. Almenys en comparació amb les que sí que exigeixen un seguiment més exhaustiu.

La substitució de Gavi, un tema tàctic

Qui també va cridar l'atenció va ser Gavi, titular per segona vegada consecutiva a la Lliga. El canterà, que no va poder acabar l'encontre davant l'Alavés en la jornada anterior per un fort cop al cap, va tornar a exhibir el seu caràcter intens i combatiu. Aquesta vegada, però, va ser una groga la que va acabar condicionant la seva participació, fins al punt que va decidir parlar amb Flick per demanar el canvi després del descans.

Gavi va explicar a la zona mixta que preferia no arriscar i que la seva substitució obeïa a una qüestió estratègica. L'andalús és conscient que els col·legiats estan molt a sobre del seu estil de joc, amb entrades al límit que, en més d'una ocasió, li han costat sancions. Així ho va recalcar el jove migcampista, qui va manifestar la seva por a deixar els seus companys en inferioritat: “Els àrbitres no es tallen amb mi”, va confessar al postpartit.

La gestió de Hansi Flick en ambdós casos resulta clau per mantenir un ambient competitiu sense posar en perill la salut dels seus futbolistes ni els interessos col·lectius de l'equip. De moment, el Barça ha sortit reforçat d'un duel en un estadi sempre complicat com el Sánchez Pizjuán.

Amb la victòria davant el Sevilla, el conjunt blaugrana revalida la seva condició d'aspirant a tot aquesta temporada. Sabent que aviat recuperarà un Araujo que, malgrat l'ensurt inicial, sembla haver evitat una lesió que l'apartés dels terrenys de joc durant un llarg període.