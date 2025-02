Els futbolistes del Barça assenyalats per Hansi Flick per marxar a l'estiu

per Sergi Guillén

El FC Barcelona s'encamina cap a un estiu ple de moviments en la seva plantilla. L'entrenador, Hansi Flick, no ha dubtat a fer un pas endavant i definir quins són els jugadors amb els quals no compta pel pròxim curs.

Aquest full de ruta pretén alliberar molta massa salarial, equilibrar tots els comptes i, sobretot, aplanar el camí a fitxatges de primer nivell que enforteixin la columna vertebral de l'equip.

Els futbolistes assenyalats

Un dels primers noms a la llista de Flick és el d'Andreas Christensen. El danès va arribar al FC Barcelona amb la vitola de ser un defensa sòlid i amb experiència al Chelsea, però la realitat no ha acompanyat les expectatives. Afectat per contínues lesions, s'ha perdut pràcticament tota la temporada, i no ha arribat a debutar sota les ordres del tècnic alemany.

La paciència en el cos tècnic s'ha esgotat, sobretot perquè el defensa ostenta un salari alt i un bon cartell a la Premier. El Manchester United i el Newcastle han mostrat interès per ell en el passat, i des del club veuen en el seu traspàs una oportunitat per fer caixa.

Un altre cas que sembla resolt és el d'Ansu Fati; després de tornar de la seva cessió al Brighton anglès, el canterà no ha aconseguit adaptar-se a l'esquema d'Hansi Flick. S'esperava que Fati pogués recuperar la confiança i el nivell que va exhibir abans de les seves lesions. Però la veritat és que amb prou feines ha comptat amb minuts aquesta vigent temporada.

El Barça, conscient de la caiguda del seu valor de mercat, estudia opcions per vendre'l o cedir-lo amb opció de compra. Diferents clubs de la Premier League romanen atents a l'evolució de la seva situació contractual i esportiva.

Una renovació a la porteria i altres eixos

A la porteria també s'aveïnen canvis. Iñaki Peña no ha aconseguit guanyar-se la confiança de Flick, que no veu en ell el relleu ideal de Ter Stegen. Tot i comptar amb algunes oportunitats, les seves actuacions no han convençut el tècnic.

Per la qual cosa l'entitat blaugrana ja rastreja el mercat a la recerca d'un nou porter. El jove alacantí, amb contracte en vigor, haurà de buscar un destí que li ofereixi la continuïtat necessària per progressar.

A més d'aquests tres casos, el Barça maneja altres possibles descartes. Jugadors com Ferran Torres, Pablo Torre o Eric García estan a l'aire. Pendents de si arriben propostes interessants que permetin al club sanejar els seus comptes i, al mateix temps, finançar l'arribada de reforços de primer nivell.

Hansi Flick pretén una plantilla feta a la seva mida, amb futbolistes que compleixin a rajatabla les seves indicacions tàctiques i mostrin un compromís ple amb el projecte.

Des de la directiva, encapçalada per Joan Laporta i Deco, ja es treballa per aplanar la sortida dels futbolistes assenyalats per l'entrenador. L'objectiu és clar: realitzar una "neteja" que deixi espai als fitxatges prioritaris.

Complint amb les exigències de Flick i complint també amb les restriccions econòmiques que pesen sobre el club. Amb els focus posats en el pròxim mercat d'estiu, el FC Barcelona afronta una autèntica revolució al seu vestidor. Buscant la solidesa necessària per recuperar el brillantor perdut en les últimes temporades.