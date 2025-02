La UD Las Palmas vol pescar en l'Sporting de Gijón

El pròxim mercat d'estiu es perfila com un dels més agitats dels últims anys. Amb la temporada encara per resoldre's, molts equips han començat a sondejar opcions per reforçar les seves plantilles de cara a la següent campanya. A l'illa de Gran Canària, les altes esferes del club busquen un nou impuls competitiu que els permeti fer un pas endavant i assentar-se en l'elit del futbol espanyol.

En aquest context, el quadre pio-pio centra la seva atenció en un futbolista que acabarà contracte al juny. Es tracta d'un jugador que s'està revelant com una de les sensacions més impactants de la Lliga Hypermotion, i el bon rendiment del qual no ha passat desapercebut per a la direcció esportiva groga. Mentre els canaris valoren diferents futbolistes per ocupar la medul·lar el pròxim curs, aquest nom es presenta amb força a la seva agenda.

Parlem de Nacho Méndez, centrecampista asturià que, amb només 26 anys, s'ha convertit en una peça clau en l'esquema de l'Sporting de Gijón. Format a la pedrera roig-i-blanca des del 2010, Méndez ha acumulat ja més de 200 partits en el primer equip, signant 15 gols i 11 assistències al llarg de la seva trajectòria. Aquest curs, sota la direcció de Rubén Albés, està brillant especialment: suma 25 encontres, 2 gols i 1 assistència, xifres que el consoliden com un dels millors migcampistes de la categoria.

La UD Las Palmas n'ha pres nota. L'equip entrenat per Diego Martínez ve patint en la classificació últimament, fregant perillosament la zona de descens i necessitant reforços que aportin regularitat i solidesa al centre del camp. Amb les sortides imminents de Bajcetic i Essugo al terme de les seves respectives cessions, l'entitat groga sap que haurà de reestructurar la seva medul·lar, i aquí és on encaixa la figura de Nacho Méndez. Segons el diari El Comercio, la directiva de la UD Las Palmas veu amb molt bons ulls la incorporació de l'asturià com a agent lliure.

El dilema de Nacho Méndez

La situació contractual de Méndez, que expira aquest estiu, permet a la UD Las Palmas tancar un acord sense necessitat de negociar un traspàs. Aquest escenari és especialment atractiu per a un club que, encara que treballa bé la formació de nous talents, s'ha vist debilitat després de les últimes cessions i la marxa de diversos jugadors en el mercat d'hivern. Així i tot, a El Molinón no volen deixar escapar un dels seus actius més valuosos.

Des de l'Sporting confien a renovar-lo i ja han posat en marxa converses al respecte, conscients que perdre'l suposaria un revés esportiu en la seva recerca per tornar a posicions de prestigi en el futbol espanyol. Amb un valor de mercat estimat en 1,5 milions d'euros segons Transfermarkt, Nacho Méndez es presenta com una oportunitat única per a l'equip canari.

Compleix amb el perfil de migcampista polivalent, capaç de desenvolupar-se en diverses facetes del joc i de marcar diferències a la Lliga Hypermotion. No obstant això, la decisió final passa tant per la voluntat del propi futbolista com per la capacitat de la UD Las Palmas per presentar-li un projecte esportiu de garanties. El desenllaç es coneixerà en les pròximes setmanes, però una cosa sembla clara: el futur de Nacho Méndez promet convertir-se en un dels culebrons més seguits del pròxim mercat d'estiu.

Veurem com acaba tancant-se aquest culebró, però gran part de la decisió del futbolista passarà pel devenir de tots dos equips. Si l'Sporting aconsegueix l'ascens, Nacho Méndez estarà encantat de prolongar la seva estada al club del seu cor. Si no, oportunitats esportivament més interessants l'esperen a Primera Divisió.