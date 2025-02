Un jugador del Liceo de la Corunya la diu grossa contra TV3

per Pol Nadal

En l'última jornada, Barça i Liceo Coruña, dos dels equips més importants de l'Ok Lliga es van enfrontar al Palau Blaugrana. El partit se'l van endur els blaugranes, que van vèncer sense problema per 5-2. Actualment, el Barça té 51 punts després d'aconseguir ple de victòries, concretament, 17. Els gallecs van en segona posició, amb 36 punts, repartits en 12 victòries i 5 derrotes.

El partit era d'alt voltatge. Tant que Dava Torres, jugador de l'equip gallec, es va encarar amb un periodista d'Esport 3. "Sport3 és la de tots, veritat? És la de l'OK Lliga, veritat? No és la del Barcelona, és la de tots els tractem a tots igual", li va dir a Joan Ferran, que abans havia entrevistat un jugador blaugrana.

Torres argumentava que ell estava esperant primer i va considerar una falta de respecte l'espera. El periodista li va explicar que és costum entrevistar primer l'equip que guanya, però els arguments no el van deixar content.

Finalment, en l'entrevista Dava Torres va explicar que "la sensació és que hem pogut haver guanyat. Guanyar al Palau és súper difícil, ens costa molt. Però l'important és que a falta de vuit minuts hem pogut posar-nos per davant en el marcador. Demostra que estem més a prop".

Crítiques al jugador del Liceo Coruña

Alguns usuaris de xarxes socials li van recordar el seu pas pel Vic. De manera que sap la manera de procedir d'Esport 3, de primer entrevistar l'equip guanyador. La seva espera no va ser una falta de respecte, sinó la mateixa manera de treballar que s'ha dut a terme durant anys.

A més, l'interès que té Esport 3 per l'hoquei patins no el té la televisió gallega, cosa que el jugador hauria d'agrair, ja que se li està donant una visibilitat al seu esport que pocs mitjans la donen, perquè consideren que no té demanda.

Liceo Coruña, un gran equip però a l'ombra del Barça

L'Hockey Club Liceo, conegut també com a Deportivo Liceo, és un destacat equip d'hoquei sobre patins amb seu a A Coruña, Galícia. Fundat el 1972 per Augusto César Lendoiro, Javier Chaver i els directors del Col·legi Liceo La Paz, Antonio Pintor i Carlos Pérez Roca, el club ha desenvolupat una trajectòria impressionant en l'àmbit nacional i internacional.

Al llarg de la seva història, el Liceo ha acumulat un palmarès envejable, que inclou:

OK Lliga (Lliga Espanyola): 8 títols

Copa del Rei: 10 títols

Supercopa d'Espanya: 3 títols

Lliga Europea: 6 títols

Copa CERS: 3 títols

Recopa d'Europa: 2 títols

Supercopa d'Europa: 6 títols

Copa Intercontinental: 6 títols