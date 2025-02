Dues sorpreses de l'11 d'Hansi Flick al Barça contra el Sevilla

El FC Barcelona afronta un partit clau al Sánchez Pizjuán davant el Sevilla. L'equip blaugrana arriba amb l'obligació de guanyar; després de 22 jornades disputades, els de Hansi Flick són tercers amb 45 punts. Estan a cinc del líder, el Real Madrid, i a quatre de l'Atlètic; i no poden permetre's més ensopegades si volen seguir en la lluita.

Per la seva banda, el Sevilla travessa una temporada complicada; amb un partit menys, ocupa la 13a posició amb 28 punts. No està en perill de descens, però tampoc a prop de llocs europeus. Necessita sumar per allunyar-se de la zona baixa i acostar-se a la lluita per la Conference League.

El partit al Pizjuán serà una dura prova per a ambdós; el Barça busca seguir amb la seva ratxa de victòria, i el Sevilla, recuperar la fortalesa a casa seva. En aquest context, Hansi Flick ha sorprès amb la seva alineació. Dos noms destaquen entre els titulars: Ronald Araujo i Frenkie de Jong.

Araujo, titular després de la seva suplència

Ronald Araujo torna a l'onze després d'uns partits de suplència; ja que en les últimes jornades, Hansi Flick havia apostat per Eric García. El tècnic alemany ha decidit retornar-li la titularitat a l'uruguaià. La seva velocitat i agressivitat seran claus per frenar els atacs del Sevilla.

El central charrúa és un dels líders defensius de l'equip; tanmateix, ha perdut protagonisme amb l'arribada de Flick. Avui, tindrà l'oportunitat de demostrar que mereix seguir sent indiscutible. El seu duel amb Isaac i Lukebakio serà clau en el desenvolupament del partit.

La seva presència també pot reforçar el joc aeri del Barça. En els últims partits, l'equip ha patit en jugades a pilota aturada encara que hagi guanyat en sortida de pilota. Amb Araujo al camp, els blaugranes aposten per una solidesa defensiva i presència a les àrees.

De Jong desplaça a Casadó

Una altra de les novetats a l'onze és Frenkie de Jong; el neerlandès torna al centre del camp després de diversos partits mostrant un bon nivell de joc. La seva presència desplaça a Marc Casadó, que havia estat titular en els últims partits. El jove canterà ha demostrat un gran nivell, però Flick aposta per l'experiència de De Jong.

El migcampista holandès és ara mateix fonamental en l'estil de joc del Barça. La seva capacitat per organitzar tot el joc i trencar línies amb la seva conducció és un plus; a més jugarà al costat de Gavi i Pedri a la medul·lar. L'objectiu serà controlar el partit i evitar que el Sevilla pugui córrer.

El Barça afronta aquest partit amb un onze de garanties, i Hansi Flick ha decidit fer canvis importants en l'alineació. Araujo i De Jong tornen a l'equip titular en un duel clau. Caldrà veure si aquests canvis funcionen i permeten al conjunt blaugrana endur-se els tres punts.