Gir total en el pla de Carlos Corberán: El València vol un migcampista uruguaià

En ple estiu de 2025, el Valencia CF viu un d'aquests moments decisius als despatxos. Amb diversos noms damunt la taula i la urgència de reforçar la medul·lar després de la sortida de peces clau, la direcció esportiva ha intensificat els seus moviments. El club es troba en una fase en què cada detall compta i qualsevol pas en fals pot alterar la planificació per a la pròxima temporada, marcada per l'objectiu de consolidar el projecte de Carlos Corberán.

El centre del camp del Valencia CF sempre ha estat una zona sensible i enguany ho és més que mai. El record de Barrenechea, que la temporada passada va rendir a gran nivell però el retorn del qual s'ha vist frustrat per la competència del Benfica, continua molt present entre els aficionats. La necessitat de trobar un recanvi de garanties s'ha convertit en una obsessió tant a la secretaria tècnica com a la graderia, que espera una incorporació de perfil físic però amb capacitat per sorprendre en atac.

El Valencia explora noves opcions després de la sortida de Barrenechea

El mercat de fitxatges d'estiu 2025 està deixant clar que la batalla pels migcampistes és més aferrissada que mai. L'opció preferida per Corberán era renovar la cessió de Barrenechea, però el Benfica ha jugat les seves cartes i l'argentí no tornarà a vestir la samarreta che. Aquest revés ha obligat el Valencia a moure's amb rapidesa a la recerca d'alternatives i a explorar mercats menys habituals per al club.

D'entre els candidats ha sorgit amb força el nom d'un migcampista uruguaià amb experiència internacional i passaport comunitari: Nicolás Fonseca. El seu perfil encaixa en el que busca el cos tècnic: capacitat tàctica, bon desplaçament de pilota i contundència en la recuperació, però sense renunciar al desplegament ofensiu. El club, conscient de la importància del fitxatge, ha avançat negociacions en les últimes hores, segons revelen fonts properes a l'operació.

El charrúa ha desenvolupat la seva carrera entre Sud-amèrica i la Lliga MX, on ha fet un salt de qualitat l'últim any. Amb només 26 anys i nascut a Nàpols, destaca per la seva polivalència, sent capaç d'assumir tasques defensives i sorprendre en segona línia gràcies al seu xut i visió de joc. A més, compta amb l'aval d'haver disputat minuts amb la selecció absoluta d'Uruguai sota la direcció de Marcelo Bielsa, amb qui Corberán manté una esplèndida relació.

El seu passat familiar també li aporta un punt d'interès extra per a l'afició valencianista, ja que és fill d'un mític davanter que va arribar a posar dempeus Mestalla fa dècades. Tot i els seus gens i de ser una opció del gust del míster, l'afició valencianista es mostra dividida respecte a la seva possible arribada, ja que el feedback des de Mèxic no ha estat del tot positiu i existeixen dubtes sobre la seva adaptació al futbol espanyol.

L'operació s'accelera: negociacions avançades i possibles xifres del traspàs

El Valencia CF ha intensificat els contactes amb el club propietari del futbolista i les converses estarien molt avançades. S'estima que la xifra de l'operació rondarà els tres milions d'euros, un import assumible per a l'economia actual del club. L'operació podria tancar-se en els pròxims dies, convertint-se així en el quart reforç de l'estiu després de les incorporacions de Julen Agirrezabala, Dani Raba i Copete, aquest últim a punt de passar el reconeixement mèdic a la capital del Túria.

Una de les claus de la negociació rau en el fet que els drets del jugador estan compartits entre el seu actual equip i el club on va brillar a l'Argentina. Això obliga el Valencia a dialogar amb ambdues parts per tancar un acord satisfactori.