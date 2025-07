Asier Garitano no es talla: Aquestes són les seves tres peticions per al Real Sporting

per Mireia Puig

La pretemporada de l'Sporting de Gijón ha arrencat a Mareo amb bon ritme, però també amb diversos desafiaments per resoldre. El tècnic Asier Garitano ha deixat clar que, per encarar la pròxima temporada amb garanties, el club asturià necessita reforçar tres posicions específiques.

El missatge de Garitano i la situació actual a Mareo

En roda de premsa el passat divendres 25 de juliol de 2025, Garitano va confirmar que l'equip encara està pendent de tancar tres fitxatges: un defensa central, un pivot defensiu (migcampista tipus “6”) i un extrem dret. Aquest missatge reafirma el que s'havia assenyalat dies abans pel president executiu, David Guerra, qui també va parlar de tres incorporacions restants després d'anunciar ja dos reforços.

L'objectiu de l'entrenador és dissenyar una plantilla equilibrada, que pugui comptar amb duplicats en diverses posicions i fins i tot una tercera opció en alguns llocs. La idea és comptar amb 21 futbolistes de camp i tres porters, un d'ells del filial.

| Sporting de Gijón

Fitxatges ja realitzats i perfils urgents per tancar

Fins ara el club ha incorporat jugadors com Álex Corredera, Pablo Vázquez, Lucas Perrin i diversos cedits. Destaca l'arribada del central Lucas Perrin, procedent de l'Hamburg, que va arribar lliure amb contracte fins al 2027; i la incorporació d'Álex Corredera, migcampista amb experiència a Segona i a la lliga russa, fitxat fins al 2028.

Malgrat aquestes altes, Garitano insisteix: falten perfils ben definits. Busca un central més, un migcampista amb capacitat organitzativa i un extrem dretà ràpid i desequilibrant.

Interès en Sergio Álvarez i altres noms damunt la taula

Garitano va esmentar el seu interès en el migcampista Sergio Álvarez, actualment a l'Eibar, tot i que el seu fitxatge dependrà del mateix jugador, ja que té contracte amb el seu club actual. També va obrir la porta a la incorporació de Diawara, futbolista lliure i del qual té coneixement previ després d'enfrontar-lo amb l'Eldense. No va descartar altres alternatives segons com evolucioni el mercat.

| XCatalunya, Sporting de Gijón

Desafiaments a la plantilla i futur del filial

El tècnic guipuscoà ha afirmat la seva confiança a la banda esquerra, on jugadors com Queipo i Gaspar compten amb el seu suport i cobreixen bé aquesta zona sense necessitat de nous fitxatges, llevat de sortides inesperades. Pel que fa a defenses i migcampistes, pendents de rendiment i mercat, el club avalua futbolistes del filial i estudia possibles cessions o sortides de jugadors amb menys minuts.

Així mateix, Garitano va deixar entreveure que Jesús Bernal podria no estar disponible fins al gener per recuperació mèdica, cosa que complica encara més la planificació de la plantilla.

Podrà l'Sporting tancar els reforços abans de l'inici de la temporada?

La finestra de fitxatges segueix activa i el rellotge avança. Garitano necessita completar els seus tres perfils prioritaris per treballar amb plenes garanties durant la pretemporada. El club ha de moure fitxa en defensa, centre del camp i atac exterior, mentre gestiona possibles sortides o cessions. Encara no se sap si el migcampista buscat arribarà via lliure, cessió o traspàs, però la paciència i el criteri semblen ser el full de ruta.