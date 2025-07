L’oferta del Manchester United al Barça per Marc Casadó

A cada mercat de fitxatges, Anglaterra sol posar el focus a LaLiga a la recerca de joves talents amb projecció internacional. Aquest estiu, un dels noms que més sona als despatxos d'Old Trafford és el d'un migcampista que ha conquerit els tècnics del FC Barcelona pel seu creixement i maduresa sobre la gespa.

El Manchester United, immers en plena reconstrucció de plantilla, ha convertit Marc Casadó en una prioritat per al seu projecte esportiu i tot indica que l'ofensiva anglesa serà seriosa i contundent.

El tècnic portuguès Rúben Amorim, un dels grans artífexs del nou rumb dels Red Devils, ha subratllat davant la direcció esportiva la seva admiració pel perfil tàctic i la capacitat de recuperació del jugador format a la Masia. El Barça, conscient que cada estiu s'intensifica l'interès des de la Premier League per les seves joves promeses, viu aquest capítol amb especial atenció a causa de la situació contractual i el creixement exponencial de Casadó durant la campanya 2024/2025.

| LaLiga, FC Barcelona

Temporada 2024/2025: estadístiques que avalen el salt de Casadó a l'elit

Les dades de l'última temporada expliquen en bona part l'interès creixent que desperta Casadó més enllà del Camp Nou. El migcentre ha participat en 36 partits oficials amb el primer equip, distribuïts entre LaLiga, UEFA Champions League, Copa del Rei i Supercopa d'Espanya. Els seus minuts totals arriben als 2.447, consolidant-se com un dels joves més utilitzats en la rotació de Hansi Flick.

En Lliga, va acumular 23 enfrontaments, va marcar un gol i va repartir tres assistències, a més de sumar minuts clau a Europa (10 partits de Champions i dues aparicions a la Supercopa). La polivalència i maduresa tàctica de Casadó han estat fonamentals per compensar les baixes al centre del camp, guanyant la confiança del cos tècnic blaugrana.

El valor de mercat del jugador, revisat el juny de 2025, ja se situa en 30 milions d'euros i el seu contracte amb el club català expira el 2028. Tot i que el valor continua sent assequible per a clubs amb múscul financer com el United, el Barça treballa en una millora contractual per elevar tant el salari com la protecció davant possibles ofertes.

Anàlisi tàctica: per què Casadó encaixa en el pla d'Amorim per al United

Rúben Amorim cerca un perfil de migcampista intens, amb recorregut, bon posicionament i sortida de pilota sota pressió. En Casadó ha trobat un jugador que entén el joc, anticipa les transicions i ofereix solidesa defensiva. La Premier League exigeix migcentres capaços de resistir el ritme físic i la pressió tàctica, qualitats que el jugador format a la Masia ha demostrat davant rivals de màxim nivell tant a Espanya com a Europa.

Al Barça, Hansi Flick el valora per la seva disciplina tàctica i per la seva capacitat per actuar tant de pivot defensiu com d'interior. A Old Trafford, el visualitzen com el relleu ideal per donar equilibri a un mig del camp necessitat d'energia i lectura de joc.

La postura del Barça i la decisió personal de Casadó

Des del FC Barcelona, la resposta davant els rumors és ferma: la venda de Casadó no és als plans immediats. Flick compta amb ell, sobretot, com a solució davant eventuals lesions o sancions en una temporada exigent en l'àmbit físic i de calendari. A més, fonts internes reconeixen que el club prepara una renovació a l'altura del seu nou estatus.

| Canva

Per la seva banda, el jugador no contempla un canvi d'aires a curt termini. El seu entorn assegura que està centrat a guanyar-se un lloc sota les ordres de Flick i a demostrar que pot consolidar-se com a titular al primer equip blaugrana. La confiança del club i l'oportunitat de créixer a l'elit pesen més, de moment, que qualsevol oferta milionària.

Pot el United convèncer el Barça aquest estiu?

La intenció del Manchester United és clara: presentarà una oferta que podria rondar els 40 milions d'euros, xifra difícil de rebutjar per a qualsevol club europeu. Tot i això, tant la direcció esportiva blaugrana com el mateix Casadó, per ara, mantenen tancada la porta a una sortida.