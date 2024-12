Carlo Ancelotti perd un jugador clau a poques hores del Girona - Reial Madrid

El Reial Madrid afronta aquesta nit un difícil compromís contra el Girona a Montilivi, un estadi que ha esdevingut un dels més complicats de LaLiga. L'equip dirigit per Carlo Ancelotti busca recuperar el camí de la victòria després de caure derrotat a San Mamés en el seu darrer matx. Aquesta derrota va permetre al Barça ampliar el seu avantatge a la classificació, cosa que converteix el partit contra el Girona en un duel crucial per mantenir-se en la lluita pel títol.

La preparació del Reial Madrid per a aquest important partit s'ha vist afectada per una inesperada notícia: Rodrygo Goes no estarà disponible a causa d'una lesió muscular. Una altra. El brasiler, que havia reaparegut l'1 de desembre passat després de passar tot el mes de novembre de baixa per una altra lesió, serà novament baixa en un moment clau de la temporada.

Rodrygo havia estat titular en els últims dos partits de l'equip, contra el Getafe i l'Athletic, en què buscava recuperar el millor nivell després de superar la lesió anterior. No obstant això, aquesta és la tercera lesió muscular que pateix des de començament de temporada i, encara que el club encara no ha especificat l'abast exacte de la nova malaltia, se sap que afecta la cama esquerra.

| Real Madrid

Sisè partit que es perd Rodrygo

Amb aquesta nova absència, Rodrygo es perdrà el sisè partit de la temporada. La seva baixa suposa un contratemps seriós per a Ancelotti, que ja comptava amb un atac minvat per l'absència de Vinicius Jr., també lesionat. Això deixa Kylian Mbappé com l'únic jugador titular disponible a la davantera. La falta de profunditat a la línia ofensiva obligarà el tècnic italià a recórrer a alternatives menys habituals.

Per suplir les baixes, el club ha convocat el jove davanter Daniel Yáñez, de només 17 anys, que habitualment juga al Juvenil A del Reial Madrid. Encara que és poc probable que sigui titular, la seva inclusió a la llista reflecteix la necessitat de recursos davant d'un atac tan debilitat. A més de Rodrygo i Vinicius, el Reial Madrid també afronta aquest partit sense diversos dels seus titulars habituals en altres posicions clau. Militao, Camavinga, Carvajal i David Alaba són baixes confirmades des de fa temps, cosa que deixa l'equip amb un marge de maniobra molt reduït també en defensa i al migcamp.

Ancelotti s'enfronta així a la tasca de reconstruir el seu esquema tàctic en un escenari complicat com Montilivi, on el Girona ha demostrat ser un equip competitiu i sòlid, especialment a casa. La baixa de Rodrygo no només afecta el partit d'aquesta nit, sinó que també genera dubtes sobre la seva disponibilitat per al crucial partit de Champions contra l'Atalanta dimarts que ve.

Amb un atac en quadre i nombroses baixes a totes les línies, el Reial Madrid afronta un dels partits més complicats de la temporada. Montilivi, on, tot i això, no perd des del 2011, s'ha convertit en una plaça difícil per a qualsevol visitant, i el Girona arriba en bona forma, amb quatre duels consecutius sense conèixer la derrota.