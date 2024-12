Confirmat: Hansi Flick fa fora del Barça dos jugadors

per Iker Silvosa

El FC Barcelona travessa un moment en què el seu onze titular està plenament definit i està donant resultats positius tant a LaLiga com a la Champions. Tot i això, un dels aspectes que segueix generant dubtes és el rendiment dels jugadors menys habituals. En diverses posicions, el fons d'armari no ha funcionat com s'esperava, i això ha fet que alguns futbolistes quedin relegats a l'oblit.

Hansi Flick ha pres una decisió contundent amb dos futbolistes que no entren als seus plans: Ansu Fati i Eric García. Segons informacions de l'Sport, el tècnic alemany els ha comunicat de manera clara que tindran poques o nul·les oportunitats a la segona meitat de la temporada. A més, ha deixat oberta la porta perquè tots dos busquin una nova destinació al mercat hivernal, encara que aquesta opció, de moment, no sembla convèncer cap dels dos.

Un protagonisme residual a la temporada

La situació d'Eric García és especialment delicada. El central ha disputat tot just 456 minuts repartits en 10 partits a totes les competicions. El seu protagonisme s'ha limitat a moments en què l'equip estava ple de baixes en defensa. La greu lesió de Marc Bernal li va permetre participar com a pivot, però no va aconseguir consolidar-se en aquesta posició. A més, una lesió patida a l'octubre el va deixar fora dels terrenys de joc durant diverses setmanes, reduint encara més les opcions.

Amb la imminent recuperació de Ronald Araújo i Andreas Christensen, les possibilitats que Eric García tingui minuts semblen encara més remotes. Flick ha deixat clar que no compta amb el de Martorell, que segueix darrere de jugadors com Íñigo Martínez i Jules Koundé en la rotació defensiva.

D'altra banda, Ansu Fati tampoc no ha convençut el tècnic alemany. L'atacant ha jugat només 158 minuts repartits en set partits, una xifra alarmantment baixa per a un jugador que al seu moment va ser considerat el futur del club. Flick confiava a recuperar una bona versió del jove davanter, però les lesions i el baix rendiment han impedit que Ansu s'enlairi aquesta temporada. Actualment, és l'última opció a l'atac blaugrana, darrere de futbolistes com Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha i Pau Víctor.

La porta oberta al mercat hivernal

Hansi Flick ha estat clar al seu missatge: si Ansu Fati i Eric García desitgen buscar un canvi d'aires al gener, el club no posarà obstacles. Tot i això, aquesta possibilitat sembla llunyana. Tots dos jugadors han transmès que, de moment, prefereixen quedar-se i acabar la temporada al Barça abans de prendre una decisió sobre el futur.

La direcció esportiva del club també ha de valorar qualsevol oferta que hi arribi, ja sigui en forma de cessió o traspàs definitiu. Alliberar les seves fitxes podria ser de força ajuda perquè el Barça pogués resoldre, per exemple, la problemàtica amb la inscripció de Dani Olmo.