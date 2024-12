Giro de 180º con situación de Pedri contra el Betis: Sorpresa de Hansi Flick en el 11

Se va acercando la hora de la importante cita del duelo entre Barça y Real Betis en tierras sevillanas y las cartas empiezan a echarse sobre la mesa. Los técnicos de ambos conjuntos ya han elegido a sus once titulares y Hansi Flick en concreto ha sorprendido en alguna elección. El técnico teutón ha vuelto a tirar la carta de su once de gala, con Robert Lewandowski retornando al once después de descansar en Son Moix.

Iñaki Peña seguirá defiendo el arco culé amparado por los cuatro defensores: Koundé en la derecha, Alejandro Balde en la izquierda y Pau Cubarsí e Iñigo Martínez como dupla de centrales. El doble pivote también se mantiene intacto, con Pedri y Marc Casadó mostrándose casi inamovibles de esa parcela. El enganche será Dani Olmo y el tridente, el de siempre, uno de los más temibles de Europa: Raphinha, Robert Lewandowski y Lamine Yamal.

En las últimas horas, la sensación en el entorno del Barça era que Hansi Flick iba a optar por dar descanso a algunos de los titulares habituales. En este caso, el Sport había asegurado que Pedri iba a partir desde la banca dada al gran cantidad de minutos que acumula en las últimas semanas. Recordemos que no es suplente desde el 25 de septiembre (su única suplencia) y que no ha podido descansar en los parones porque ha ido convocado con la Selección Española.

Además, hay que tener en cuenta que el próximo miércoles el Barça visita el Signal Iduna Park en un partido importante en el marco de la Champions League. Y dada la tendencia de Pedri de albergar lesiones musculares -al menos así ha sido en los dos últimos cursos-, se antojaba interesante algo de reposo. No obstante, no lo ha considerado así Hansi Flick y Pedri partirá de inicio.

Benito Villamarín, escenario feliz para el barcelonismo

| FCB

Heliópolis se ha convertido en territorio amigo para el Barça. Ya no es sólo que hayan conseguido salir victoriosos en sus últimas siete visitas, sino que no pierden allí desde principios de 2011 en un partido de la Copa del Rey. Suelen ser, además, los partidos entre Real Betis y los culés, una oda al fútbol combinativo, quizá por eso Hansi Flick no se haya atrevido a sentar a Pedri.

En el once titular del Real Betis aparecen algunos rostros conocidos por los aficionados culés, como Marc Bartra, Sergi Altimira, Ez Abde o Vitor Roque. También juega Gio Lo Celso, quien en los últimos años ha sido varias veces relacionado con el Barça. Rui Silva, Sabaly, Diego Llorente, Perraud, el Chimy Ávila y Mateo Flores completan el once bético.