Gir de 180 graus de Tomás Roncero amb el Barça: 'Lewandowski i Hansi Flick...'

Que el Barça en un estat de forma abismal que és pràcticament inexpugnable per a qualsevol equip és una realitat que fins i tot als detractors més grans no els ha quedat cap altra que assumir. I si no, que ho diguin a Tomás Roncero, el madridisme del qual corre per les venes més que la sang, tal com ha demostrat habitualment. I és que al periodista no n'ha quedat cap altra que rendir-se al Barça.

Al programa El Chiringuito van realitzar una enquesta entre els seus col·laboradors en què analitzaven diversos aspectes de LaLiga ara que hem superat el primer terç de competició. Cadascú va donar la seva opinió sobre qui ha estat el millor jugador, el millor entrenador, el jugador decepció i la revelació en el que portem de campionat domèstic. I Tomàs Roncero va sorprendre tothom.

| YouTube

Va començar confessant que, per a ell, el millor jugador fins ara està sent el pitxitxi de LaLiga, Robert Lewandowski. I és que el jugador polonès està tornant a ser aquell davanter aclaparador que marcava fins i tot sense voler. Els 14 gols que acumula actualment superen, i amb escreix, els 8 de Vinicius, el màxim anotador del Reial Madrid.

Preguntat pel millor tècnic fins ara, al periodista no li va quedar res més que fer un exercici d'objectivitat i honradesa. "Quan acabi la temporada no, però fins a aquesta jornada Hansi Flick", va reconèixer Tomás Roncero. Això sí, va posar molt èmfasi que és una realitat momentània, però que a final de temporada serà diferent.

El gafe i altres apostes

Aquestes paraules de Tomás Roncero poden ser identificades per molts aficionats al futbol com una mena de contragafe. Tomás Roncero s'ha guanyat en els darrers anys una ferma popularitat per les seves constants ulleres. Diu que passarà alguna cosa i passa tot el contrari. ¿Haurà fet aquestes apostes conscient d'aquell súper poder que ostenta?

Més enllà de considerar Robert Lewandowski i Hansi Flick com a millor jugador i entrenador respectivament de LaLiga fins ara, Tomás Roncero també s'ha mullat en altres apostes. A jugador decepció considera Alexander Sorloth. L'Atlètic de Madrid va pagar 30 milions d'euros pel fitxatge a l'estiu, però la realitat és que el noruec no ha estat a l'alçada; almenys, de moment.

I com a jugador revelació, ha escollit Take Kubo, que de revelació no en té gaire, ja que ja fa uns quants anys que està a un nivell molt alt. Els seus registres no són superiors als de Sorloth, però la seva posició tampoc. El nipó és un autèntic 'jugón'.