Marcos Alonso provoca el Barça: 'Si marco...'

El futbol modern ha popularitzat la idea que els exjugadors mostrin respecte als seus antics equips no celebrant els gols. Aquesta tendència, entesa com un gest de cortesia, s'ha convertit en una pràctica habitual als estadis de tot el món. Tot i això, no tots els futbolistes segueixen aquesta norma no escrita, i Marcos Alonso ha deixat clar que no serà l'excepció.

El defensa del Celta de Vigo, que va militar al Barça entre el 2022 i el 2024, ha declarat que no dubtarà a celebrar un gol si el marca en el partit entre els dos equips. "Sempre he celebrat els meus gols, no importa el rival que tingui davant", va afirmar Marcos Alonso a la prèvia del matx. Aquestes paraules no han passat desapercebudes, especialment tenint en compte que el madrileny va defensar la samarreta blaugrana durant dues temporades.

Marcos Alonso, que va deixar el Barça l'estiu passat després de finalitzar el contracte, viu ara un gran moment al Celta. El defensa ha jugat els últims nou partits amb l'equip gallec, vuit com a titular, demostrant la seva importància a l'esquema de Claudio Giráldez. "És un partit especial, sobretot perquè juguem contra el líder", va explicar el jugador, deixant clar que el duel va més enllà del passat culer.

En les declaracions, Marcos Alonso va destacar la dificultat del repte que suposa enfrontar-se al Barça. "Ja demostrem en partits anteriors, contra equips importants, que podem competir contra qualsevol, però no hem aconseguit resultats bons", va assenyalar. Per al defensa, el partit és una nova oportunitat perquè el Celta regali una victòria a la seva afició. El xoc, per cert, es disputa dissabte a les 21 hores a Balaídos.

Sense rancor cap al Barça

Tot i no haver tingut continuïtat al Barça a causa de les lesions i la forta competència al lateral, Marcos Alonso assegura no guardar rancúnia. "Per res. No necessito cap revenja. L'any passat no vaig tenir continuïtat i és complicat, sobretot pel tema de la lesió", va explicar. El madrileny, de 33 anys, sembla que ha deixat enrere qualsevol ressentiment i està centrat a gaudir del futbol a Vigo.

El defensa també va reconèixer la qualitat del Barça, equip que lidera la taula de LaLiga. "Ells estan líders, que és on aspira a estar un equip com el Barcelona. A nosaltres no ens faltarà actitud, feina i il·lusió. Hem competit davant de tots els equips grans i són petits detalls els que fan que es decanti", ha afegit.

"Si marc, ho celebraré"

La declaració més contundent de Marcos Alonso va arribar referint-se a la possibilitat de marcar un gol contra el seu antic equip. "Sempre ho he fet quan vaig marcar", va afirmar el defensa, aclarint qualsevol dubte sobre com actuaria en cas d'anotar. Aquestes paraules han generat debat entre els aficionats del Barça, alguns dels quals consideren que la celebració seria una manca de respecte.

Marcos Alonso, no obstant això, sembla tenir clar que el seu compromís actual és amb el Celta. La seva decisió de celebrar un gol reflecteix la intenció de donar-ho tot per l'equip gallec, deixant enrere la seva etapa al Camp Nou. "Ara estic gaudint del futbol una altra vegada, estic molt content, amb moltes ganes que arribi el partit", ha conclòs.