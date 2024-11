Tomás Roncero i Juanma Rodriguez es resignen amb Mbappé: 'No serà...'

Els primers mesos de Kylian Mbappé al Reial Madrid estan sent més difícils del que s'esperava. Encara que l'afició blanca tenia altes expectatives, el francès no ha mostrat el nivell que el va convertir en una de les estrelles mundials més grans. Mentre Vinicius Jr. enlluerna i es destaca a cada partit, Mbappé ha tingut un inici una mica decebedor, lluny del rendiment que molts esperaven. Davant d'aquesta situació, alguns seguidors es comencen a qüestionar si el fitxatge del gal va ser realment encertat.

Enmig d'aquest debat, Juanma Rodríguez ha demanat paciència amb el jugador francès, tot recordant que el seu contracte amb el Reial Madrid és de cinc anys. “A aquest noi l'hem fitxat per a cinc anys. Doncs tranquil·litat. Tranquils, no passa res", va declarar Rodríguez a El Chiringuito , intentant calmar els que ja comencen a impacientar-se. Segons ell, el talent de Mbappé no ha desaparegut i, amb temps, demostrarà la qualitat.

| Real Madrid

Juanma Rodríguez va insistir que, encara que Mbappé no estigui mostrant la seva millor versió ara, això no vol dir que no ho faci en el futur. “No li surt avui. Ja li sortirà demà”, va afirmar amb confiança. Pel periodista, només és qüestió de temps que el jugador recuperi el seu nivell i comenci a marcar diferències a l'equip. Rodríguez subratlla que la “matèria cosina” de Mbappé està intacta i que tard o d'hora, sense necessitat de forçar, sortirà a la llum.

Un dels punts en què més èmfasi va fer Juanma Rodríguez és la pressió que pateix Mbappé per les constants comparacions amb Cristiano Ronaldo. Per a ell, aquesta comparació és perjudicial i genera una expectativa injusta al jugador. “Error comparar-lo o creure que farà alguna cosa semblant al que ha fet Cristiano Ronaldo. Això és un error”, va afirmar, assenyalant que els seguidors han d'acceptar que Mbappé té el seu propi estil i recorregut.

Segons Rodríguez, la “motxilla” de Cristiano Ronaldo és una càrrega que Mbappé no mereix. “És una motxilla que estan posant a aquest xaval que no se la mereix”, va sentenciar. Per ell, Cristiano va ser un jugador irrepetible i la pressió d'esperar que Mbappé sigui el seu successor és injusta i contraproduent. “Perquè Cristiano en va sortir un, es va trencar el motlle i no n'hi ha cap altre”, va afegir, recordant que la grandesa de Ronaldo és única. I va sentenciar: "No serà com Cristiano Ronaldo".

| Real Madrid

La dinastia de Cristiano Ronaldo

El periodista va concloure la intervenció amb una metàfora per emfatitzar la singularitat de Cristiano. "És com un gerro de la dinastia 1000. S'ha trencat el gerro", va explicar, ressaltant que no s'hauria d'exigir a Mbappé que ocupi el lloc d'algú tan icònic. Per a Rodríguez, el francès ha de ser avaluat pels seus mèrits propis i no sota l'ombra d'una llegenda.

Per la seva banda, Tomás Roncero també es va mostrar comprensiu amb Mbappé, reconeixent que el jugador encara està en procés d'adaptació. Per a tots dos periodistes, la paciència és clau perquè el davanter francès pugui mostrar tot el seu potencial al Reial Madrid. Tots dos coincideixen que cinc anys és temps suficient perquè el talent de Mbappé brilli sense la pressió de les comparacions.

La paciència i el suport són essencials perquè Mbappé pugui desenvolupar-se i assolir el seu màxim nivell al Reial Madrid. Com recorda Juanma Rodríguez, Mbappé és un jugador excepcional, però no és Cristiano Ronaldo, i no hauria de ser jutjat sota aquesta comparació. En lloc d'esperar que sigui una còpia de Cristiano, els madridistes han de permetre que Kylian Mbappé creï la seva pròpia història al club.