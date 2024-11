La bomba de Jota Jordi a 'El Chiringuito' sobre la renovació de Lamine Yamal

El FC Barcelona té clar que Lamine Yamal serà la pedra angular del projecte a llarg termini. El jove talent, que ha enlluernat propis i estranys des del seu debut al primer equip, és considerat pel club una de les promeses més importants del futbol mundial. Per això, al Camp Nou no volen deixar cap cap solt i ja treballen a blindar-lo amb un contracte històric.

Al programa El Chiringuito, Jota Jordi va assegurar que el Barça ho té tot preparat per renovar Lamine Yamal una vegada compleixi els 18 anys. La normativa actual impedeix que els futbolistes menors signin contractes de més de tres anys. Per això, encara que actualment té un vincle amb el Barça fins al 2026, el club ja ha arribat a un acord per estendre el contracte. "Lamine Yamal té tot emparaulat per signar un contracte de sis anys amb una clàusula de mil milions d'euros", va afirmar Jota Jordi.

El nou contracte de Lamine Yamal, que entrarà en vigor en complir la majoria d'edat, s'estendrà per sis temporades. Segons les paraules de Jota Jordi, la clàusula de rescissió serà de 1.000 milions d'euros, cosa que situa el del planter entre els futbolistes més ben protegits del panorama mundial. És, doncs, una aposta total del Barça pel futur; Volen que Lamine sigui el líder del projecte durant molts anys.

Actualment, el contracte de Lamine expira el 2026, però el nou acord garantiria la seva permanència al club fins, almenys, el 2031. Aquesta estratègia del Barça busca frenar els intents d'altres grans clubs europeus, que veuen al jove extrem un fitxatge prioritari. Ja sabem que PSG i Manchester City podrien haver estat plantejant-se llançar-s'hi.

Una clàusula històrica

La clàusula de 1.000 milions d'euros no només blinda Lamine Yamal, sinó que també mana un missatge clar al mercat. El FC Barcelona demostra la seva intenció de no desprendre's de la nova joia en cap concepte. Aquest tipus de clàusules s'han convertit en una pràctica habitual per al club, especialment en jugadors formats a La Masia, com va passar amb Pedri o Gavi.

Amb aquesta renovació, el Barça s'assegura Lamine Yamal en un dels moments més il·lusionants de la seva carrera. Als 17 anys, l'extrem ja ha demostrat la seva qualitat en partits importants i s'ha guanyat la confiança de Hansi Flick, tècnic del primer equip. A més, la seva progressió ha cridat l'atenció de seleccions internacionals i dels mitjans de comunicació de tot el món.